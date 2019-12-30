【逃犯條例】涉11.2襲警男設計師　涉管有兩枝噴漆被加控罪

有網民於11月2日發起中環集會，22歲設計師涉襲警被捕，案件今（30日）於東區裁判法院再提堂，他涉嫌管有噴漆，被控方加控一項管有物品意圖損壞財產罪，案件押至明年2月10日再訊。法庭今亦處理另有數宗發生於10月尾至11月初的案件，有醫療助理被告獲撤控，另外數名涉襲警、入屋犯法等罪的浩，其案件則全部押後至明年2月10及24日再訊。

被告張浚文涉藏有兩枝噴漆，被加控管有物品意圖損壞財產罪。(馮家淇攝)

被加控管有物品意圖損壞財產

被告張俊文，22歲，報稱廣告設計，原被控一項襲警罪，指他於今年11月2日，在中環砵典乍街18號外襲擊姓韋的高級督察。

控方今再控一項管有物品意圖損壞財產罪，指他在上述時間及地點，保管或控制兩枝噴漆，意圖在無合法辯解情況下，使用或導致他人使用或准許他人使用該物品，以損壞屬於另一人財產。

原控罪書提及該警員全名，修改後的控罪書只保留其姓氏。辯方稱對披露警員名字保留陳詞，裁判官林子勤亦詢問控方為何刪去警員名字，控方表示保護督察身份。

涉藏鐳射筆女被告准改保釋條件

法庭今午亦處理數宗發生在萬聖節日至11月初的再提訊案件，其中一宗發生在10月31日晚中環衝突的案件， 24歲迪士尼樂園男侍應鍾嘉豪涉管有一支木棍，控方押後以候檢驗電話及法律意見。

另一名22歲無業女被告黃倩欣，涉在同日畢打街以鐳射筆襲警，控方透露已檢驗涉案鐳射筆，證實為3B級鐳射產品，在20米距離射眼可造成損害。辯方申請取消宵禁令，獲裁判官批准。

醫療助理獲撤銷控罪

另外11月2日港島衝突中，2名學生及1名醫療助理涉藏士巴拿、噴漆及汽油等物品，被控管有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途使用罪。其中25歲醫療助理吳敬琛因證據不足而遭律政司撤控，16歲王姓學生管有的白電油經檢驗證實為輕質電油，控方押後索取法律意見。

同案19歲學生許瀧濼，則由原有控罪改為在公眾地方造成阻礙罪，指他在銅鑼灣禮頓道及加路連山道交界放置雪糕筒，阻礙道路交通。

男被告李浩軒被控一項入屋犯法罪。(馮家淇攝)

涉「裝修」男女案再押後

至於兩名22歲男女，在上月涉「裝修」名創優品，同被控入屋犯法罪，控方稱完成調查，現索取法律意見，案件押至明年2月24日再訊。

案件編號：ESCC2459-61、64-66、2587/2019