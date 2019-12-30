【迎2020】酒吧除夕減價吸客　酒吧業料入座率可達八成以上

新一年將至，社會仍然不穩定，明晚（31日）除夕夜，有網民於多區發起示威，但料仍有大批市民外出新一年。香港酒吧業協會副主席錢雋永預料，今年生意難以如去年般「旺場」，但業界普遍降價吸引客人，料入座率仍可達八成。

10月31日晚萬聖節，蘭桂坊因連串警民衝突被封區，一片死寂。（資料圖片／歐嘉樂攝）

人頭費料減兩成至400元



香港酒吧業協會副主席錢雋永指，除夕一向是全年「最旺」，形容「爆到無位坐」。他預計今年沒以往那般旺，但仍有去年的八至九成生意額。他續指，在現今社會氛圍、消費力疲弱的環境下，業界收費亦不敢「太大膽」，「以往可能500元人頭費一個，今年可能減至400元。」對於網民於各區發起的倒數活動，他坦言並不擔心，「都見到佢哋係有秩序、克制，唔會搞事。」

香港酒吧業協會副主席錢雋永預料，今年除夕可達去年八至九成生意額。（資料圖片／鄭子峰攝）

憂大量警員駐守爆警民衝突



錢不諱言一旦出現警民衝突，如警方發射催淚彈會導致人群四散。他形容蘭桂坊為「黑點」，今年萬聖節晚該處發生警民衝突，「生意跌到一半都冇。」

錢表示，現時預約訂座率達八成，惟表明不敢太樂觀，「如果喺電視睇到有警民衝突，可能兩、三成人都會甩底。」