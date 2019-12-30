18個月大男嬰染甲型流感併發腦病變　情況危殆　已接種流感針

衞生防護中心今（30日）公布一宗兒童感染甲型流感嚴重個案，涉及一名過往健康良好的18個月大男嬰。男嬰自上周六（28日）起出現出現發燒、咳嗽、流鼻水及嘔吐。他於本周日（29日）被帶往香港養和醫院求醫並入院接受診治，翌日轉送瑪麗醫院兒童深切治療部接受進一步治療。 男嬰呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感病毒呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發腦病變，情況危殆。初步調查顯示，病人已接種2019/20季度季節性流感疫苗。

中心發言人稱，本地季節性流感的整體活躍程度在過去兩周逐漸上升，預計冬季流感季節快將來臨。（資料圖片）

流感活躍程度過去兩周逐漸上升

衞生防護中心表示，男嬰的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感病毒呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發腦病變，現時情況危殆。初步調查顯示，病人有接種2019/20季度季節性流感疫苗，潛伏期內沒有外遊。病人的家居接觸者至今沒有出現病徵。

中心發言人稱，最新監測數據顯示，本地季節性流感的整體活躍程度在過去兩周逐漸上升，預計冬季流感季節快將來臨。中心提醒，六個月或以上的市民，如仍未接種季節性流感疫苗，特別是兒童、長者和長期病患者，應盡早接種，以加強對甲型及乙型流感的保護，應對冬季流感季節。人體在接種疫苗後需約兩星期產生抗體。



2019/20年度季節性流感疫苗接種計劃中的「疫苗資助計劃」及「政府防疫注射計劃」已展開。此外，季節性流感疫苗學校外展已經恆常化，給所有小學參加，及以先導模式擴展到幼稚園、幼兒中心及幼稚園暨幼兒中心。