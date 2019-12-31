港鐵、酒店業設新工會　盼爭取勞工權益、關注社會議題

反《逃犯條例》修訂風波下多個行業發起新工會，關注各行業勞工及社會議題。11月成立的港鐵工會「港鐵新動力」，主席陳凱暉出席電台節目時表示工會包括不同政治取態的員工，現時有約300名成員，除了關注社會議外，亦會關注勞工議題，例如爭取5天工作周、延長男士侍產假。 另外，新成立的香港酒店工會主席徐先生指，工會首要議題是要爭取酒店清晰界定，員工面對警察進酒店內執法的指引。

「港鐵新動力」主席陳凱暉出席電台節目時，透露現時工會有約300名成員，除了關注社會議外，亦會關注勞工議題，例如爭取5天工作周及延長男士侍產假。（資料圖片／黃寶瑩攝）

陳凱暉指現時港鐵工會按政治陣營劃分，但有感於工會行動並不合適自己，因而創立新工會，希望關注勞工、社會和政治議題。他稱，現時工會有約300會員，包括不同政治取態的員工，過往已與港鐵公司及車務總監溝通並已獲公司認可，未來首要爭取延長男士侍產假及5天工作周。

被問及7月21日元朗白衣人無差別襲擊事件，陳凱暉指當日列車「飛站」是控制中心決定，車長角色被動；相信當晚如能「飛站」受傷人數能大大減少。

香港酒店工會主席徐先生指，工會工會首要的議題是要爭取公司清晰界定員工面對警察進酒店內執法的指引。（資料圖片）

徐先生則指，成立香港酒店工會是希望召集行內人士，為社會出一分力就社會議題發聲，又指工會主張關注「五大訴求」和勞工議題。他續指，工會是飲食及酒店業職工總會轄下的屬會，任何在酒店業工作的人均可加入。徐先生期望未來能夠爭取改善行內工時長，但「無補鐘、無補水」的問題，並促請各酒店能為前線員工提供指引，清晰界定員工面對警察進酒店範圍內執法的安排。