中法混血兒屯門公路無牌駕駛　警為截停曾開3槍　認危駕等罪候判

中法混血兒於本年5月在屯門公路上無牌駕駛，行車時左搖右擺惹警員截查，惟混血兒一直逃走至屯門友愛停車場，警員一直尾隨追截並拔槍指示他停下，他仍沒遵從，終致警員開了三槍。混血兒今（31日）於區域法院承認危險駕駛等共4罪，由於法官決定先為他索取背景報告，故案件押後至明年1月23日再作求情及判刑。

中法混血兒被告古希哲被捕時中槍。（資料圖片）

被告古希哲（25歲）被控於本年5月12日在屯門危險駕駛車輛，並無牌駕駛該車輛，亦沒有對其車輛使用一份有效的第三者保險，又未獲擁有人同意下取用私家車。

被告車左搖右擺不時煞車

案情指，警署警長吳保新於本年5月12日駕駛電單車在屯門公路巡邏時，看到被告所駕駛的私家車在中線左搖右擺，約以時速60公里行駛，且不時間歇性地煞車，吳尾隨該車約1公里後，發現該車仍維持類似情況，於是響起警笛，指示該車停下。

警員行近即開車逃走

吳下車並行近私家車，惟被告即發動私家車逃走，幾乎撞到吳。吳及後繼續追截被告的私家車至屯門友愛停車場，吳聽見停車場內有車在行駛，逐拔槍戒備。吳再見到私家車駛向停車場出口，當被告降下司機位車窗，拍八達通出閘時，吳向他作出口頭警告稱：「警察咪郁，否則開槍。」

增援警拔槍促停車

不過，被告仍趁開閘時開車，當時車身與吳非常接近，吳又曾用手槍擊打車窗，但私家車仍沒有停下，吳隨即開了三槍。另有警員到場支援，並看到被告的車輛迎面而來，逐拔槍要求被告停下，被告這時才按命令停車。

運輸署確認被告從未取得過駕駛執照，而該車由被告的友人借給他，友人清楚表明車輛只可由被告持有車牌的朋友駕駛。

案件編號：DCCC643/2019