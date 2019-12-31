十多人遊行到中聯辦反對政治打壓　促內地釋放維權人士

公民黨立法會議員郭家麒，聯同社民連、支聯會代表十多人，遊行到中聯辦請願。 郭家麒指，有報告顯示，中國在126個國家中，其基本權利的排名，只得第121名，形容2019年是中國人權紀錄最差的一年。他批評，今年有不少維權人士被秘密審判，在獄中遭受不人道的對待。

郭家麒形容，今年是中國人權紀錄最差的一年。（黃偉倫攝）

今日約下午1時30分，郭家麒、李卓人、社民連梁國雄等十多人，由西區警署遊行至中聯辦請願，期間高呼「反對政治打壓」、「維權無罪」、「立刻釋放所有維權人士」等口號。

郭家麒稱，根據世界正義工程的報告，在全球法治指數中，中國在基本權利的排名，在126個國家中，只得第121名，形容2019年是中國人權紀錄最差的一年。他批評，今年不少維權人士被秘密審判，在獄內亦遭受不人道的對待，牧師王怡近日都被判有期徒刑9年。

李卓人表示，今年香港人權情況同樣慘烈，6000多人被捕。（黃偉倫攝）

梁國雄指，「六四天網」創辦人、維權人士黃琦今年第三度入獄，被判12年。他續指，黃琦患有腎炎等疾病，「無乜機會出返嚟」，形容為「劉曉波翻版」，促請中國盡快釋放維權人士。

李卓人亦認為，今年是中國人權情況最慘烈的一年，逾百萬名維吾爾族人被關進再教育營，又禁止維族人說維吾爾語，並強制讓漢族人住進維族人住所，以監察維族人生活。

眾人在中聯辦外張貼示威標語、紙牌。（黃偉倫攝）

香港方面，李卓人認為反修例示威下，警方發射多枚催淚彈、防暴彈，逾6,000名示威者被捕，多人受傷，；又指有內地人因聲援香港於內地被捕。

請願結束時，眾人將示威標語張貼在中聯辦外。現場警員指未經准許，不得張貼任何東西，不過未有阻止，之後示威和平結束。