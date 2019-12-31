【除夕夜・港九直播】警太子站外一度出胡椒　市民多區人鏈

今日（31日）是2019年的最後一天，有網民發起除夕夜在多個商場的「和你shop」示威，大批警員在尖沙咀海港城內巡邏，並截查數十人身份證和搜身；旺角太子站外，防暴警清理市民的獻花，並一度施放胡椒噴霧驅散；時代廣場內有示威者叫口號。 晚上8時，在全港多區築人鏈活動。《香港01》將直擊各區情況。

2019年12月31日除夕夜，晚上7點多，防暴警清理太子站外獻花，出胡椒噴霧制服數人。（歐嘉樂攝）

【20:00】銅鑼灣、黃大仙等多區，有市民組成人鏈。

在銅鑼灣時代廣場地下，有約30名防暴警察戒備，但未有進入商場內。防暴警察在銅鑼灣時代廣場地下向十多人搜身，並檢查隨行物品，現場防暴警察拉起封鎖線，部份人搜身後獲放行。

【19:46】銅鑼灣：警方在希慎外巡邏，與市民口角互罵，並要求街頭唱歌表演者離開。

【19:45】銅鑼灣：約40名示威者其後進入時代廣場內Adidas及Fila，有示威者呼籲「眼看手勿動」，只要Window Shopping，Adidas其後落閘，店舖內仍有顧客在購物，示威者繼續在商場遊走，現場未見有任何警察。

【19:37】

尖沙咀：大批全副武裝的警員，在海港城內截查數十人，均獲放行。商場內現已無人叫口號，部份店舖落閘。

銅鑼灣：約30名戴口罩示威者開始在商場各層遊走，並到位於商場9樓的Starbucks，但Starbucks已關門未有營業，示威者未有作出任何破壞行動。

+ 4 + 3 + 2

【19:23】尖沙咀：大批警員在海港城內截查市民搜身，現場所見，不少被截查的市民並無穿黑衫。

【19:18】旺角：約30多名防暴警員清理太子站外的獻花，與在場的人士口角，並出動胡椒噴霧驅散，衝出馬路制服數人，期間彌敦道仍有車輛行駛，險象環生。今日是太子站831事件四個月。

【19:12】

尖沙咀：警員在海港城內截查十多名市民，大部份為年輕人，全部獲得放行，之後商場內巡邏。

旺角：防暴警移除太子站外的獻花，有警員跟現場市民互罵垃圾，警員即時取出胡椒噴霧指嚇，警員將花束帶走後離開。

中環：蘭桂坊有防暴警員戒備，亦見到旗手，亦有有懲教處特務警察。

【19:05】

尖沙咀：防暴警在海港城截查十多人，並不斷有警員增援。商場內有人叫口號。

旺角：太子港鐵站外，有防暴警移除市民放置的獻花。

【18:50】銅鑼灣：有四人於銅鑼灣崇光百貨外舉牌，上面寫有明日民陣遊行資料，呼籲市民參與明日民陣遊行，且「不打尖，入維園先」。

【18:30】

尖沙咀：防暴警進入海港城巡邏。

旺角：太子港鐵站外有人獻花，大批警員戒備。

銅鑼灣：時代廣場內暫時未見有人群聚集，只有零星戴口罩人士高叫「光復香港，時代革命」口號。十多名防暴警員在怡和街戒備，暫未有人拉起人鏈，市民如常行街。

【18:45】

銅鑼灣：Sogo外有防暴警察巡邏。

尖沙咀：大批防暴警察在港鐵隧道內戒備，海港城未有人聚集。

中環：蘭桂坊附近架設水馬，警察巡邏。

2019年8月23日，全港各地有市民築成「香港之路」人鏈。（資料圖片 / 余俊亮攝）

據網上資料，由網民發起的人鏈活動「除夕之路」，預計會在各大港鐵站沿線築起人鏈，活動1.5小時後流水式離開。