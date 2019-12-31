【迎2020】蘭桂坊除夕預約僅50%　酒吧少裝飾　人流單向管制實施

今晚（31日）除夕夜不少市民會外出倒數慶祝，當中中環蘭桂坊每年除夕亦擠得水洩不通。然而受反修例風波影響，加上萬聖節蘭桂坊出現警民衝突，今晚（31日）蘭桂坊一帶的酒吧預約數目比去年大跌一半。只得少量酒吧有為迎接2020年作佈置，部分酒吧沿用聖誕裝飾。 另外，蘭桂坊今晚會實施人流管制措施，德己立街等從下午3時許，已開始封路。有酒吧業界人士坦言，希望警方不過會於人多地方戒備，「無警員消費者感覺更加安全」。

蘭桂坊下午已見有不少警員戒備，包括交通警員及防暴裝警員。（黃金棋攝（黃金棋攝）

酒吧迎2020年裝飾少 警員戒備​中

蘭桂坊每年除夕都人山人海，洋溢歡樂新年氣氛，然而今年卻大相逕庭。由下午3時許開始，蘭桂坊一帶道路，包括榮華里、威靈頓街等已開始實施封路，並放置大量水馬，皇后大道中不能轉入德己立街，要轉入士丹利街。蘭桂坊亦實施單向前行，沿雲咸街方向離開。該處亦見有不少警員戒備，包括交通警員及防暴裝警員。

另外，今年不少酒吧亦未有大舉為新年進行裝飾佈置，只有一、兩間酒吧於門前以汽球砌出「HAPPY NEW YEAR 2020」，與往年酒吧設大量裝飾，如滿佈彩帶等截然不同。下午時間部分酒吧亦營業，但光顧的客人數目不多。

蘭桂坊一帶道路下午3時許已開始實施封路，並擺設大量水馬。（黃金棋攝）

酒吧業協會：憂衝突 市民不入蘭桂坊倒數

酒吧業協會副主席錢雋永表示，除夕夜是每年酒吧生意最旺的日子，今年整體酒吧預約率約為70%至80%，但蘭桂坊由於聞前曾出現警民衝突，預約率僅50%，比起去年預約滿100%的情況大幅例退。他坦言，見到防暴警員出現會容易引發警民衝突，消費者見到防暴警亦會擔心安全情況，故會改去其他地區酒吧，而不赴蘭桂坊。