醫管局審查新工會宣傳單張字眼　籌委斥打壓：如選舉主任DQ他人？

反修例風波未平，各行業紛成立工會以助爭取訴求。由醫院管理局一批員工新成立的工會「醫管局員工陣線」近日擺街站招募會員過程受阻，今天（31日）召開記者會，質疑醫管局打壓工會。 工會籌委指出，醫管局要求他們解釋宣傳單張上「發起工業行動」、「支持全港三罷」等字句的意思，以及該會行動的計劃等，才可繼續申請擺街站。 籌委擔憂，醫管局的做法就如同選舉主任一樣，質疑局方透過言論及政治立場去DQ（取消資格）候選人。籌委又認為，該會未選出理事會，亦未發起任何工業行動，但醫管局卻意圖打壓任何與工業行動有關的討論，是漠視言論自由及基本法保障的罷工權。籌委今天會發起聯署抗議打壓，成立理事會後或會約見醫管局高層要求交代。

新工會籌委之一余慧明表示，他們在12月23日向醫管局總部申請擺設街站，在12月24日獲瑪嘉烈醫院批核，惟翌日又突然收到院方回覆，指需等待總部審批，又聲稱早前只是原則性批核。

而伊利沙伯醫院就在12月27日中午表示擺街站的申請未獲批准，惟無解釋原因。及至昨天，醫管局總部透過電郵，要求他們澄清數點，包括宣傳單張中「我們現正籌組工會去支持全港三罷」的意思及行動計劃；有關字句是否會出現在宣傳單張或街站；工業行動的計劃及會否影響醫院運作及病人等。

「醫管局員工陣線」投訴近日擺街站招募會員過程受阻。（鄭翠碧攝）

羅卓堯擔心醫管局的做法就如同選舉主任一樣，透過言論及政治立場去DQ（取消資格）候選人。（鄭翠碧攝）

工會籌委：工業行動未必有負面影響

工會另一名籌委羅卓堯認為，醫管局的新任主席范鴻齡甫上任就表明不可接受罷工，而該工會曾提及工業行動的可能性，又或會透過外國醫護人員發起工業行動的例子去教育會員，或令醫管局有擔心，但他認為當局的考慮屬無理，因罷工是員工權利，而且現時仍未選出理事會，未有一個正式的立場，而工業行動亦未必一定有負面影響。他舉例指，現時夜更護士對病人比例為1比20，如果透過工業行動能夠爭取比例有改善，「咁係影響定促進病人福利？」

他質疑醫管局是假借詢問工業行動細節為由，拖延甚至撤回工會擺街站的批核，令工會無法透過街站向職員介紹工會理念，影響招募會員，而截至今天下午4時，工會約有1,250名會員。他提出，職工盟轄下也有醫管局的工會，但從未被要求審視宣傳單張，而以往有衞生服務界選委在醫院內擺街站時，也只是需要提早一日通知便可，質問醫管局是否政治打壓該工會。

劉凱文認為工會屬於員工與當局之間的橋樑，但醫管局的做法是扼殺工會萌芽之中。（鄭翠碧攝）

香港專職醫療人員及護士協會幹事劉凱文表示，事件令人非常憤怒，認為工會屬於員工與當局之間的橋樑，但醫管局的做法是扼殺工會萌芽之中，與員工過不去，呼籲醫管局職員加入工會。而職工盟主席吳敏兒也呼籲醫管局尊重工會的成立。

羅卓堯稱，該工會對事件表示強烈抗議，要求醫管局勿再阻撓擺街站，公開申請擺街站的程序、標準及指引，要求醫管局回應是否禁止員工討論工業行動。工會今天也會發起聯署，冀收集到2,000個醫管局職員簽名表達不滿，也歡迎其他行業的工會加入，目前已有10個工會加入聯署。他補充，1月5日工會就會選出理事會，屆時會盡快約見醫管局高層了解事件。