【武漢肺炎】食衞局9時見記者　料公布應對安排　港暫無個案

湖北省武漢市錄得最少27宗不明原因肺炎，均與當地一個海鮮批發市場有關連。食物及衞生局局長陳肇始今晚（31日）9時，將就本港因應武漢市出現肺炎病例群組個案所採取的防預措施，於政府總部西翼地下大堂會見傳媒。香港大學李嘉誠醫學院微生物學系傳染病學講座教授袁國勇，以及醫院管理局和衞生署代表亦會一同出席。 據了解，本港公立醫院沒有病人確診受到感染。當局下午已發信予醫生，提醒醫護人員在接收病人時要有警覺，例如曾否去過武漢、是否患肺炎等。

食衞局局長陳肇始（前）及袁國勇教授（後）公布應對不明肺炎監測措施。（羅君豪攝）

食物及衞生局局長陳肇始表示，內地當局公布目前武漢市發現的肺炎個案，與當地華南海鮮城有關。她指，27宗肺炎個案中有7宗屬病情嚴重，其餘則穩定。他們大部分出現的病徵為發燒，少數患者會出現呼吸困難，現時全部均接受隔離治療。陳肇始續指， 目前階段未出現有人傳人的現象，而箇中的醫護人員亦未有感染肺炎。

假期將完結 出入境口岸加強健康監察措施

陳肇始指，由於長假期即將完結，故當局會採取一系列預防措施，包括與出入境口岸加強健康監察措施、醫管局會通知前線醫護人員提高警覺，如有發現懷疑個案病人須接受隔離，以及衛生署已致函予私家醫生及醫院，提醒市民外遊返港，出現相關發燒等病徵，必須求醫。

袁國勇教授這宗武漢肺炎爆發，與禽流感及沙士「有相似」。（羅君豪攝）

武漢市華南海鮮市場出現不明原因肺炎病人。（網絡圖片）

衞生防護中心今日（31日）表示，正密切監察湖北省武漢市出現的肺炎病例群組個案，並已聯絡國家衞生健康委員會以取得進一步資料。

現時高鐵每日都有一對列車來回香港及武漢，港鐵公司表示，設有一套符合衛生防護中心指引的既定清潔程序及措施，包括定期及按需要清潔及消毒高鐵車廂及香港西九龍站的設施；而口岸衛生處亦在香港西九龍站口岸設有體溫檢查設施，監察入境旅客的體溫。