近十年97教師被除牌　多涉性罪行　教育界促教局釐清處分失言教師

反修例風波席捲教育界，教育局最新回覆《香港01》時明言，若教師被提任何刑事法律程序或紀律程序，又或正受執法機關調查，而教局又認為必須停止涉事人行使公職權力及職能，便可將該人停職。由於個案不一，局方沒就審理設時限，而教師停職缺勤期間，教育局會負責、資助官校及資校聘代課教師暫代職務的開支。 香港中學校長會前主席、現任教育人員專業操守議會主席李雪英直言，過往教師多涉性罪行或虐待行為，考慮學生即時安危，才會未審便停職。她指目前無收到教育局任何細節或指示，料局方假期後需約見教育界人士商討。

教育局2009年一篇《局中人語》曾談及「處理違反操守的教育人員的機制」，表明教育局轄下的內部工作小組會定期跟進教育人員違法個案，即使事件不涉刑事罪行，也可向學校、教育局或教育人員專業操守議會舉報，又稱局方得悉個案後必定跟進。即使教師不涉刑事罪行，亦有機會被「除牌」，至於較輕微的失責個案，教局會向有關人員發警告信。惟審查個案時會保障學生福祉及教師合法權益（包括改過機會)，更需充分法理依據，裁決後有適當渠道讓當事人上訴。

嚴重失職或失德者，即使並無涉及刑事罪行，倘經局內工作小組反覆考慮案情，並判定其人再不適合擔任教學工作，本局也可能取消其註冊教師資格。假如個案只涉及比較輕微的失責或失檢等行為，本局會向有關人員發出警告信。 教育局2009年《局中人語》「處理違反操守的教育人員的機制」 由現任教育局副秘書長、時任教育局首席教育主任（專業發展及培訓）康陳翠華撰寫

教育局發言人回覆《香港01》，承認有關機制仍然適用，意味着「生殺大權」仍由教局首長級人員組成的內部專責小組掌握。教育局指，小組會審視所有涉及失德或專業失當行為教師的教師註冊資格，並向常任秘書長匯報兼建議跟進行動。

教師重複違犯輕微罪行 嚴重失信都被除牌

在2009至2018年期間，共有97名教師被教育局取消註冊資格或拒絶註冊申請。局方稱沒就個案仔細分類，但指涉事教師主要涉觸犯性罪行、與性有關的罪行或欺詐罪行，以及重複違犯輕微罪行，或有嚴重的誠信問題。

至於實際需時？教局稱，一直均採取嚴肅態度和嚴謹尺度，獨立處理每一宗個案，個案情況不一，視乎學校調查和提交報告進度，又或警方和法庭的調查和審理進度而定，局方沒就調查設時限。

若教師受執法機關調查 教局認為有需要便可停職

教育局早前致函學校，建議若有教職員涉與人身安全有關的嚴重違法行為，在未被定罪前亦應審慎處理，暫停有關教職員的職務。什麼是「可導致免職的刑事罪行或違紀行為 」？教局回覆，如教師被提任何刑事法律程序或紀律程序，又或有關人員行為正受教育局、廉政公署、警方等執法機關調查，而教局認為該員必須停止行使其公職的權力及職能，便可將該員停職。

教師停職期間 人工減半

教育局強調，「停職並非紀律處分，也不是假定有關的公務員有罪」，而是基於公眾利益，認為該人暫不適合繼續行使其公職的權力和職能。至於應否停職，須衡量涉事教師被指稱的不當行為或刑事控罪之性質及嚴重程度、其不當行為與職務有否衝突、會否再犯、可否作調職安排等因素。若官校教師被停職，暫不適合回到所屬學校授課或處理行政工作。

至於在教師停職缺勤期間的教務該如何處理？教局稱，官校及資校均可聘代課教師暫代職務，有關開支由教育局負責或資助。而薪金方面，官校教師若被控可致免職的刑事罪行或違紀行為，一般會被扣發半數薪酬，如被裁罪名成立，而罪行嚴重可致免職者，其全部薪金會被扣發。