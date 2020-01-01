【除夕大抽獎】即看中獎名單　163萬人搶540份獎品

因應社會情況，旅發局取消昨晚（31日）除夕午夜煙花匯演，改辦「除夕倒數大抽獎」，活動由昨日下午6時開始接受登記，至晚上11時半完結，逾163萬人參加，競逐540份獎品。 旅發局原定於凌晨過後公布頭獎國泰機票的十名得主、2時公布所有得獎結果，惟局方在凌晨加強版幻彩詠香江完結後公布「噩耗」，指由於網站系統出現問題，大部分人未收到抽獎券編號，公平起見延至今日（1月1日）晚上8時抽獎，並於晚上10時在活動網站公布得獎結果。 《香港01》整理所有得獎資料，讓你一文看清中獎名單。

2020新年倒數，旅發局取消煙花匯演，有加強版幻彩詠香江，並推出抽獎。但抽獎因為系統問題，延至1月1日晚上才公布結果。（盧翊銘攝）

▼旅發局除夕倒數大抽獎 中獎名單逐一數▼

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電郵通知所有中獎者

旅發局表示，已在黃龍德會計師事務所監察下，成功隨機抽出各壓軸大抽獎的獎項，曾提交資料登記參加大抽獎的市民及旅客可登入活動網站查閱抽獎券編號，及核對抽獎結果。旅發局稍後會透過電郵通知所有中獎者，包括「即玩即贏抽獎」遊戲得獎者，但重申過程中不會索取中獎者個人資料，直至領獎時，中獎者才須出示身份證明文件核對身份。

旅發局明白是次活動安排需作改善，對活動過程引起大家不便及失望，旅發局深感抱歉，並再次多謝大家對活動的支持。

抽獎活動網站 https://hknycd.com/

六獎：香港海洋公園萬豪酒店雙人Spa服務（名額100個）

香港除夕倒數大抽獎六獎：香港海洋公園萬豪酒店雙人Spa服務，名額100個。（資料圖片）

五獎：香港半島酒店豪華客房住宿一晚及雙人自助早餐，更可享500港元餐飲消費額（不適用於今佐日本料理）（名額50個）

香港除夕倒數大抽獎五獎：香港半島酒店豪華客房住宿一晚及雙人自助早餐，更可享500港元餐飲消費額（不適用於今佐日本料理），名額50個。（半島酒店網頁圖片）

四獎：香港海洋公園入場券兩張及香港海洋公園萬豪酒店雙人一晚住宿連早餐（名額150個）

香港除夕倒數大抽獎四獎：香港海洋公園入場券兩張及香港海洋公園萬豪酒店雙人一晚住宿連早餐，名額150個。（資料圖片）

三獎：香港迪士尼樂園渡假套票（名額150個）

香港除夕倒數大抽獎三獎：香港迪士尼樂園渡假套票，每套包括：1.迪士尼好萊塢酒店（標準客房）一晚住宿；2.米奇廚師餐廳二人自助早餐；3.「奇妙處處通」成人銀卡會籍兩套，名額150個。（資料圖片）

二獎：蘋果iPhone 11 Pro Max 256 GB太空灰一部（名額30個）

香港除夕倒數大抽獎二獎：蘋果iPhone 11 Pro Max 256 GB太空灰一部，名額30個。（Apple）

頭獎：國泰航空來回香港至任何航點的經濟艙機票4套（名額10個）