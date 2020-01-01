【元旦遊行．交通消息】大量防暴警駐守灣仔站

踏入新一年，民陣於元旦日（1月1日）發起遊行，以「毋忘承諾，並肩同行」為主題，於維園出發行至遮打道行人專用區。 港鐵一度宣布不停天后站，之後列車服務恢復正常。警方曾於遊行開始前，在西隧往港島入口設置路障，並截查巴士上乘客，現場交通一度擠塞。此外，因應遊行活動，運輸署於港島分階段封路。

【1800】港鐵灣仔站內有大量防暴警察駐守，部分警員手持盾牌守於大堂售票機前，一度與想乘坐港鐵的市民發生口角。由於大量市民未能買票入閘，站內客務中心出現長龍。

於港鐵中環站，有職員落閘關閉面向畢打街的D3出口，中環站其餘出入口目前仍正常開放。

新巴城巴宣布，有12條巴士路線暫停服務，70多條路線改道行駛。

【1715】九巴宣布，調整多條巴士路線，當中於告士打道入境事務大樓及干諾道中近砵典乍街設立特別巴士站，安排多條路線途經該站前往九龍及新界各區。乘客可參閱App1933或九巴網頁查閱原有的改路安排。此外，多條路線亦有特別改路安排，包括101，103,104,108,109,113,111,115,182,307,603,619,673,681,690,968。

下午6時多，港鐵中環站D出口落閘。（林頌華攝）

+ 5 + 4 + 3

【1700】港鐵宣布，現時天后站港島綫列車服務陸續恢復正常。不過沿綫部份車站人流較多，因應實際情況會實施人流管理措施或作出車務調動。

【1600】港鐵稱，由於天后站人流過多，為保障乘客安全，現時港島綫往柴灣方向列車不停天后站。

新巴及城巴 80 多條路線 將分階段作出相應改道及改站措施。

【1510】警方於西隧口停止設置路障，現場車龍有待消散。

【1525】因應遊行，新巴城巴公布80多條巴士路線將分階段作出相應改道及改站措施。市民如有查詢，可於服務時間內致電新巴顧客服務專線2136 8888 、城巴顧客服務專線 28730818 ；瀏覽新巴網頁 www.nwfb.com.hk 、城巴網頁 www.citybus.com.hk ；參閱張貼於巴士站的通告。

下午近三時，西隧九龍入口交通擠塞。（Google map截圖）

元旦遊行於下午2時從維園出發，在下午約1時，警方於西隧往港島方向入口設置路障，並截查巴士上的乘客。現場一度剩下一條行車線，下午近三時，西隧九龍入口交通擠塞。

九巴宣布，於告士打道入境事務大樓及干諾道中近砵典乍街設立特別巴士站，安排多條路線途經該站前往九龍及新界各區。

此外，巴士968將改以灣仔北為總站，往港島方向不停力寶中心至銅鑼灣天后總站各站。臨時巴士站設於香港演藝學院、入境事務大樓及灣仔北總站。

而新界方向則不停銅鑼灣天后總站至匯豐總行各站。臨時巴士站設於灣仔北總站及砵典乍街。此外，運輸署於港島分階段實施特別交通及運輸安排，包括於下午1時半起，於銅鑼灣、金鐘一帶封路至人群散去。