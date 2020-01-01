【校園天地】德萃小學「Bilibala Creative 無窮創意」

德萃小學的「Bilibala Creative 無窮創意」組學生經過一番討論, 認識居住問題，在職貧窮，資源分配不公, 故提出在學校建立微型銀行，交易所股票,等等去感受財富分配。最後歸納出的項目是以拍攝真人show體驗貧窮生活。經歷居住板間房、酒樓洗碗、豬肉檔學徒、豬塲養豬， 髪廊洗頭，等落地體驗。學生首先要解決的問題是，如何找到相關工作關會，板間房由何而來？ 真人show又要怎樣解決拍攝時的技術問題？

(德萃小學圖片)

同學們第一次探訪廣告公司，非常興奮。(德萃小學圖片)

同學們正在向創意總監取經。(德萃小學圖片)

https://www.youtube.com/watch?v=T316KxWvIAU&t=2s

經過商討， 第一步是要建立一間製作公司, 形式可能是現有的十三個成員。 那如何能覓得「器材和技巧」及人力分配? 學生們於十月中，由Jan黃浩斌老師帶領，親身去到一間廣告公司，講解自己的計劃， 同學們第一次探訪廣告公司，聽了解如何使一個沉重的題材變得有趣, 關於“如何使話題變得有趣”的主題，探討了將無聊的話題轉變為有趣的一個 通過使用不同的角度吸引觀眾。

希望了解視頻製作的工作流程，以及如何將創意轉變為視覺形像以打動觀眾。 我們的學生將去尋找公司的媒體公司，我們也需要繼續懷著希望尋訪DreamBackers 給我們更多的地方。

在即將到來的日期中，學生將找到可以藉用工作經驗的商店，並去媒體公司尋找製作助手。邀請全校學生體驗，並提供轉播的地方。

雖然同學們暫時還在尋尋覓覓, 尋找合適的媒體公司合作，合適而又可行的放影塲地。但亦是一個學習過程。他們還有一次機會, 稍後於Pitching Day向公眾推銷自己的構想, 從而招募所需要的媒體公司合作, 資金及器材, 究竟他們會否成功達成這個夢想? 大家唯有拭目以待。

關於DreamStarter啟夢者計劃

DreamStarter啟夢者計劃，透過提高公眾關注，共享資源，經驗分享，以及眾籌等方式，從小培養學生運用創新思維為社區帶來改變，從中學習企業家精神，關注社會基層人士生活問題，凡事懷着信心解決問題，迎接未來的挑戰，學生在老師協助下一起共同完成整年的「發夢」旅程過程中學生會走入社區，從身邊事物出發，了解不同環境及文化，從而為自己關心的群組或事情制定一個夢想計劃, 嘗試為社區及生活帶來新改變。

（內容由德萃小學提供）

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