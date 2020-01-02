【中一自行收生】自行階段今起接受申請　皇仁頭位家長：兒子喜歡

2018/2020年度中一「自行分配學位」階段今日（2日）開始，小六學生及家長即日起至本月16日，可向最多兩所心儀中學遞表。 一向深受家長歡迎的傳統官立名校皇仁書院，約十名家長在收表時間前到校門外排隊。排頭位的盧太說，大兒子喜歡皇仁，故特別請假並提早在早上8時許到場等候，被問到選校前有否考慮政治或社會情況？盧太說，「交給小朋友自己考慮，每人都有不同立場及看法，相信兒子。」

排頭位的盧太說，大兒子喜歡皇仁，故特別請假並提早在早上8時許到場等候。（鄧穎琳攝）

盧太說，對今年皇仁不設開放日感失望，但她與大兒子一至兩年前曾參觀皇仁書院，了解後喜歡學校：「想長遠些，入大學機會高，人材出眾」，故她今日請假並提早在開始接受申請前一小時（早上8時許）到校門前排隊交表，「我們住九龍，但香港細，交通方便，加上小朋友喜歡，尊重他的選擇，希望他開心。」

反修例風波持續，全港被捕人士數以千計，多所官中及傳統名校均有學生因社會事件被捕，有傳媒報道指當中包括皇仁書院學生。被問到選校前有否考慮政治或社會情況？盧太說，「交給小朋友自己考慮，每人都有不同立場及看法，相信兒子。」

自行分配階段，學校不能安排任何形式的筆試，但可安排面試，被問到如何準備面試？盧太直言沒參加面試班，但兒子在就讀何文田小學有協助他們準備，兒子本身喜歡奧數，曾在國際賽事中獲獎，相信配合未來發展趨勢，與STEM有關，有一定優勢。

對於教育局今年實施新安排，提早在3月底公布自行分配階段的「入圍名單」，盧太認同安排，「早些知道可以放下心頭大石，對家長、小朋友及學校都好。」

小六生文同學（Ocean)亦與媽媽親身到皇仁交表，他稱自己住在附近，故接近9時前到校交表。（鄧穎琳攝）

至於小六生文同學（Ocean)亦與媽媽親身到皇仁交表，他稱自己住在附近，故接近9時前到校交表。他認為皇仁書院方便、出名，學校亦美觀，有意入讀：「全班考十幾，有努力讀書，學唱歌、跳舞」，至於如何準備面試？「媽媽跟我溫，試自我介紹」。