【元旦遊行】高院清理外牆　「法治已死」被抹走　清理中的遮住先

民陣昨日舉行的元旦遊行期間，有人在高等法院外牆外噴上「法治已死」，亦有人在地下囚車位出口處不遠處外牆噴上一名女法官姓名，及一些反共字句。司法機構今早(2日)已立即派人清潔，其中「法治已死」已清理如新，惟有些字句仍未能完全清除，清潔工人清理期間，亦有先把待清理的字用紙遮蓋。司法機構稱事件已交警方跟進，不宜評論，但強調會維護法制，主持正義。

高院低層4樓入口處在元旦遊行日被人噴上「法治已死」四個大字。(資料圖片)

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高等法院外牆昨日被人塗污後，司法機構今天一早已派清楚人員清理，其中涉及女法官姓名的字句，已完全被清除，而在低層LG4出口所噴上的「法治已死」，亦清理得十分乾淨，幾乎不留下任何字跡。至於囚車位外被噴上紅色反共字句的地方，工人卻要逐字用油漆塗上，至早上10時許仍未能完全清理，但期間，都有用白紙貼上，以遮掩子句。

司法機構發言人回應稱，事件已交警方跟進，司法機構不適宜評論。但重申，一直以來，法官及司法人員依法處理案件，確保司法公正，並以無懼、無偏、無私、無欺之精神，維護法制，主持正義。訴訟雙方如對判決或判刑不滿意，有上訴機制處理。

昨晚律政司及警方均有發聲明讉責事件，其中律政司發表聲明，指對法官作出人身攻擊及辱罵，會嚴重損害法院的權威及打擊公眾對司法制度的信心；而警方亦有嚴厲讉責事件，並形容為挑戢法治的違法行為。