教育界明晚集會抗白色恐怖　教協擬發眾籌支援被打壓教師

反修例風波持續，半年間有約80個教師及教學助理被捕，教育局上月向學校發信，建議將涉及暴動罪等的被捕及被檢控教師停職；局長楊潤雄早前接受內地傳媒訪問時表示，如學校不配合教師調查，局方有權取消校長資格，引起教育界反彈。教協會長馮偉華批評，教育局連串施壓是威嚇教育界，製造白色恐怖。他指，教協將於本周五晚發起集會，向政府表明業界堅拒政治干預，捍衛教師專業；亦計劃發起眾籌，支援被打壓老師，以法律形式抗衡無理判罪。

教協將於本周五晚七時，在中環愛丁堡廣場舉行教育界「無懼白色恐怖，堅守教師專業」集會。

教協今日召開記者會公布詳情，會長馮偉華表示，在反修例風波下，政府漠視民意，管治出錯，激起民憤，理應改善失誤，但如今卻反其道而行，更以教育界做代罪羔羊，將問題歸咎通識科、針對教師發表的言論、阻礙大學撥款等。他批評，教育局連串施壓是威嚇教育界，製造白色恐怖，表明業界不會忍氣吞聲，藉集會向政府表明堅拒政治干預，捍衛教師專業。

教協今日舉行記者會，將公佈周五教育界集會詳情。(羅君豪攝)

不同地區教師工會出席聲援

馮指，集會已獲警方發出不反對通知書，預計當晚將有一定數量人士參與集會，呼籲警方盡量協助參與者進入場地，如有需要，則開放更多空間予參與者集會。他呼籲警方切勿無理干預及腰斬集會，同時亦希望參與者保持克制，以最和平方式表達教育界訴求。

集會將邀請其他地區的教師工會出席，包括國際教育聯盟；亦會邀請6.12 金鐘警民衝突中被射傷右眼的拔萃女書院通識科教師楊子俊、理大學者鍾劍華、退休校長等出席。

教協副會長葉建源指，正計劃發起眾籌計劃，支援被打壓的老師。（羅君豪攝）

發眾籌支援被打壓老師

另外，教協副會長葉建源指，正計劃發起眾籌計劃，支援被打壓的老師，以法律形式抗衡無理判罪，至於籌款方法、目標金額等細節則尚在研究。

對於教育局長楊潤雄早前接受內地傳媒訪問時表示，若學校不配合教師調查，局方有權取消校長資格。葉建源指，有校長對此反映強烈不滿及擔心，他指，根據《教育條例》，局方有權取消校長資格，惟過往無先例可言，而且做法會直接干預校本管理，亦會對校長造成壓力，引起極大爭議。

他又批評，教育人員專業操守議會過往不處理匿名投訴，教育局如今卻「特殊處理」所有對教師的匿名投訴，質疑「特殊性」的定義。他又批評，局方至今無解釋教師停職的準則，令業界人人自危，有教師擔心一言一行被紀錄，選擇不出席昨日集會，反駁教育局，「點會唔係白色恐怖？」