內地男帶兩女追墮胎費　把前女友打傷　求情稱骨肉非他各罰2千

內地男從微信結識女子，其後成為情侶，拍拖期間帶對方往內地墮胎，事後二人分手。之後內地男戀上該前女友的中學同學，並攜新歡與另一女子來港找舊愛追討萬多元的墮胎費，期間涉襲擊前女友。內地男與同行的兩女今（2日）於屯門裁判法院承認襲擊致造成身體傷害罪。辯方求情透露，胎兒並非男被告的骨肉，男被告出於同情才墊支墮胎費，三人因衝動而犯案。裁判官最終判三人各罰款2000元。

32歲的被告陳金寶，承認帶兩名17及16歲女被告往找前女友追墮胎費，期間把前女友打傷。(資料圖片)

被告陳金寶，32歲，居於深圳，報稱無業，持雙程證來港，另兩名女被告：姓洪的17歲美甲學徒及姓李的16歲女學生同被控一項襲擊致造成身體傷害罪。控罪指，他們於去年12月30日，在屯門安定邨某單位襲擊一名女子。

曾以木扇打事主雙臂

案情指，男被告前年9月透過WeChat認識事主，其後成為情侶。去年10月，事主懷有身孕，男被告遂帶她往內地墮胎。兩人同月分手，男被告之後戀上事主的中學同學，即次被告洪智美。案發當日，他帶兩名女被告找事主追討1.2萬元墮胎費，期間其新歡以木扇打事主雙臂及左大腿。

男被告最初在警誡下保持緘默，兩女則否認施襲。其後的警誡會面中，男被告承認曾掌摑事主兩下，並供稱其新歡曾摑事主的臉和頭，另一被告亦有份打事主；其新歡未有作供；而第三被告就否認指控，並指不曾見到有人襲擊事主。傷勢報告顯示，事主的雙臂、雙膝和大腿有觸痛及疼傷。

求情稱胎兒非男被告骨肉

裁判官指案情未有反映第三被告施襲，控方表示是以共同犯案原則起訴第三被告。辯方求情指，三人過往無案底，是次因一時衝動而犯案。事主的胎兒並非男被告的骨肉，他出於同情才陪對方墮胎，並墊支費用。事主曾承諾會還錢，但至分手仍未付款。他又透露，兩人分手前已因女方不忠而經常爭執。

案件編號：TMCC6/2020