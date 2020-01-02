【逃犯條例】612眼部中槍男教師擬告警務處處長　控警方武力違法

去年6月12日，《逃犯條例》修訂觸發的金鐘衝突期間，拔萃女書院男教師Raymond疑被橡膠子彈擊中右眼，他早前被警方以涉嫌暴動罪拘捕，及後成功踢保，獲無條件釋放。 Raymond今日（2日）透過其Facebook表示，將於本月中對警務處處長提出訴訟，要求法庭宣告警方對其施加的武力違法、宣告警方相關行為違反《警察通例》第29章及就所造成的人身傷害作出賠償。他呼籲公眾協助提供案發時的相片或影片，進一步證明警方當時不必要地使用槍械。

女拔教師Raymond表示，將於本月中對警務處處長提出訴訟，要求法庭宣告警方對其施加的武力違法。（資料圖片／高仲明攝）

Raymond表示，他當日沒有作出任何言語或動作上攻擊警方的行為，雖然未能確認警方使用何種子彈，但親眼目睹子彈從持槍警員飛射而至。他表示，其右眼現時失明（視力2.5%），再改善的空間不大，對其日常工作造成極大困難。

Raymond說，至今仍未能在公開媒體找到案發情況的片段，他需要2019年6月12日下午4時至4時30分左右，警方施放催淚彈驅散添華道市民之後的片段；金鐘夏慤道與紅棉道交界，解放軍總部外／近橋底的片段；以及警方與市民對峙、開槍，或任何當時環境和人物（他當時身穿黑色上衣、深綠色長褲）的照片或影片。

Raymond指出，如有案發時的相片或影片，可進一步證明警方不必要地使用槍械，其勝訴的機會將會增加，同時可迫使警方公開警察通例《武力及槍械的使用》的內容，讓社會有更多理據監察警方執法，為其他警暴受害者提供參考，以及阻嚇警員胡亂或非法使用槍械，減少市民受傷的風險。