【和你shop】平安夜涉襲警等3男子　高院申請保釋被拒

反修例抗警暴示威活動持續，多名示威者在平安夜之際到各區不同商場進行「和你shop」行動，其中有多人被捕，包括兩名涉嫌在海港城襲警的男子；另有一名22歲男子上月10日在沙田好運中心附近遭巡邏警員搜出氣槍和「鐳射筆」，暫被控以一項管有攻擊性武器罪。案件早前在裁判法院首次提堂時被押後，期間三人皆不准保釋。三人今（3日）到高等法院申請覆核保釋申請，惟被杜麗冰法官拒絕。

兩名涉嫌襲警的被告為：何曉朗（25歲，地產經紀）、孫嘉偉（26歲，裝修工人），他們被控一項襲警罪，指他們上年12月24日在尖沙咀海港城商場2樓2417號舖外，分別襲擊警長A及警員A。案件去年12月27日在屯門法院提堂，被押後至今年1月24日。

涉嫌管有攻擊性武器的被告為：諸啟邦（22歲，無業），被控一項公眾地方管有攻擊性武器罪，指他在去年12月10日在沙田好運中心3樓外的公眾地方攜有一支約21厘米長氣槍，內有一個含14粒鋼珠的彈匣，及一支可發出綠光的黑色「雷射筆」。案件去年12月12日在沙田法院提堂，被押後至今年2月6日。

考慮所有現有證供後，杜官拒絕三人的保釋申請，但稱三位申請人可以待案件下次在裁判法院提堂，律政司準備好完整的法律意見後再次申請保釋。

案件編號：HCCP 674-676/2019