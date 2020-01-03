【1.3教師集會】教師被停職　校長遭警告炒　教協：堅守教師專業

反修例風波持續至今超過半年，有約80名教師及教學助理被捕；另至少兩名教師被停職，兩名官校教師被調職。教育局局長楊潤雄早前接受內地傳媒訪問，稱如學校不配合教師調查，局方有權取消校長資格，引起教育界反彈。 教協今日（3日）於愛丁堡廣場舉行教育界集會，以「無懼白色恐怖，堅守教師專業」為主題，集會將於晚上7時開始。

教協發起在中環愛丁堡廣場集會，有大批教育界人士席。（鄧穎琳攝）

【19:09】教協會長馮偉華於集會前稱，集會目的為反映政府連番政策失誤，並將教育界當作「代罪羔羊」，將政府的失誤推到教師身上。他批評政府於業界內製造白色恐怖，要求教育局停止無理打壓，否則將會合力反抗。

馮偉華又稱，今晚會宣布發起眾籌，向受影響的教師提供法律協助等。對於教育局局長楊潤雄指教協為「自稱專業教育組織」及批評他們「作故仔」，馮稱，教協有45年歷史，教育界內約八成半的教師為會員，認為能夠反映業界內的聲音，教協的專業代表性屬「無容置疑」，他反質疑教育局對教育界的認知不深。

教協今日晚上7時，於愛丁堡廣場舉行集會，盼藉集會向政府表明堅拒政治干預，捍衛教師專業，早前已獲警方發出不反對通知書。集會將邀請其他地區的教師工會出席，包括國際教育聯盟；亦會邀請6.12 金鐘警民衝突中被射傷右眼的拔萃女書院通識科教師楊子俊、理大學者鍾劍華、退休校長等出席。