教師集會反對以言入罪　通識教師：眾人心裡會有公論

反修例風波持續超過半年，至今有約80名教師及教學助理被捕。教育局局長楊潤雄早前曾稱，如校方不配合調查，局方有權取消校長資格，惹起教育界人士不滿。教協今日（3日）於愛丁堡廣場發起集會，以對抗白色恐怖為主題。 身兼幼稚園教師的香港幼兒教育工會籌委稱，無論是教師或學生均被迫捲入政治中，至近日有感教育界被層層打壓，故決定籌組工會。有任教通識科的老師稱，課程中觸及反修例運動的課題不多，加上學生有分析及批判能力，「老師係無機會煽動學生。」

香港幼兒教育工會籌委之一Kay，有感近日教育界備受打壓。（鄧穎琳攝）

教協今日舉辦教育界集會，以「無懼白色恐怖，堅守教師專業」為主題，會上除有教協代表發言外，亦有被打壓的教師發言，而早前於6.12警民衝突中被射傷右眼的拔萃女書院通識科教師楊子俊亦有出席。大會宣布有2萬人參與，警方則指高峰時有2,500人出席。

幼稚園教師、香港幼兒教育工會籌委之一Kay直言，社會常有人呼籲，別將政治帶入校園，亦有辦學機構不希望校內討論社會及政治事件。她直言，幼園小朋友未有能力批判思考，而是「模仿學習」，故身旁、社會人士，甚至家長言行都會影響小朋友，惟不論是教師或幼園學生，都已被迫捲入政治之中。她說，6月時以個人身份上街，至近日感到教育界受壓，決定籌組工會，並出席今日集會，以示不認同教局局長楊潤雄的說法，「出來是不認同層層打壓校長、老師，無言論自由。」

大會呼籲參與人士以手機亮起燈光，象徵燃點教育界的希望。（廖雁雄攝）

任教藝術科的藝老師稱，高中生、初中生，都在藝術作品中表達憂慮。（鄧穎琳攝） 中學教師：學生犯事要受罰 高官、警察呢？ 反修例運動中，有不少學生及年輕人被捕，亦有年輕人因目擊甚至經歷衝突而情緒受困。任教藝術科的藝老師（化名）直言， 藝術創作題材多與日常經歷或社會有關，不論高中生、初中生，都在作品中表達憂慮。他認為不論是哪個專業，都應以身作則，學生犯事要接受懲罰，政府高官及警員亦然，「學生犯事要受罰，政府高官、警察呢？半年來發生這麼多事，做錯事的人應該承擔責任，源頭在哪？」

認同教師需謹言慎行 惟不應以言入罪

藝老師（化名）與家人出席集會時表示，自6月起均有出席獲警方發不反對通知書的集會或遊行，且不會蒙面，惟後來發現眾多教師被影相及起底，「只是出席合法集會，都被影大頭相......真的是白色恐怖」，為避免影響任教學校，故他出席集會都會戴口罩，每次略應提問前都會仔細思考。

教育局屢次強調，社會重視師德，對教師有一定要求。藝老師認同教師應以身作則，不論是否政治事件，都要小心言辭，不應講粗口或貶低他人，但絕不認同「以言入罪」，故他仍會在社交網站分享經核實的新聞。他認為校本管理行之有效，教局不應額外施壓，「教師一向有制度制衡，學校不只是一個校長，校董會也有很多人，但警察呢？」

任職通識教師的岑老師稱，老師於運動起間無機會煽動學生。（鄧穎琳攝）

通識科老師：學生有分析及批判能力

集會上不少出席者都戴上口罩，有教師直言是擔心被起底，但在天水圍中學任職通識教師的岑老師卻認為，「知道自己做嘅事正確，無嘢需要驚」，他估計其他人是有個人考慮，又或想表達不滿蒙面法。



近日通識科備受社會關注，教學上有遇到困難嗎？岑老師爽快地說「唔難，講事實」，他解釋，學生有分析及批判能力，課程中會觸及反修例的運動課題不多，主要是青少年政治參與中會提及選舉。有意見批評教師煽動學生，他直言難以認同：「呢場運動由6月至8月時，老師係無機會煽動學生。」

提學生「可以憤怒，但唔好憤恨」

面對社會事件，岑老師直言：「期望學生唔會有憤怒，係非人性化。」但他會提醒學生面對不公義的事時，不可被仇恨支配：「可以憤怒，但唔好憤恨，要冷靜、清醒思考，要顧後果，可以累積知識，做時代嘅見證人，歷史始終係公道，眾人心裡會有公論，唔需要太急有結果。」



岑說，會向學生表達出學校不會有政治立場，亦要容納及尊重每人不同政治立場，更不希望校內出現衝突，但應給予學生表達的機會及耐心聆聽，如在互相尊重下可設連儂牆。