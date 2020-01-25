【鼠年2020】獨居老婦與鼠「同居」50呎劏房7載　盼可上樓住公屋

鼠年到，然而老鼠對大眾而言，並不是受歡迎的動物，若要同住一室更必不好受。 房內堆滿衣服、床邊頂着木板、二手雪櫃、簡陋的洗手盆和對著石牆的窗口，這就是68歲梁婆婆獨居了7年的50呎劏房，她申請了公屋6年，但仍未等到所盼望的「上樓」一刻。 三年前因病辭去工作的梁婆婆，如今靠綜援和積蓄生活，惟租金昂貴，租金津貼根本不敷應用；居於劏房，不但夏天酷熱，下雨時更會水浸全屋，劏房亦擋不住老鼠「到訪」，「老鼠日日都係上面咚咚咚，試過一次過見過幾隻」；年老又多病，三度入院的梁婆婆，住院時曾睡在走廊的病床，難以入眠；面對種種生活無奈，她只能輕輕許下願望：「有公屋住，住得舒服啲；住醫院都起碼唔駛瞓走廊。」

梁婆婆住在位於深水埗的劏房7年，她的新年願望是能入住公屋。（侯彩琳攝）

梁婆婆所居住的劏房僅有約50呎，分隔為廁所和一間「房」；沒有飯桌，梁婆婆只能坐在床邊吃飯，而床上還堆滿衣物和雜物。梁婆婆把藥、風扇、放在床邊與床一樣高度的雪櫃上，而其他物品則放在膠櫃和膠箱內。然而，一到夏天，房間沒有冷氣，窗口對著石牆，令梁婆婆直言「好熱」。

天花板破裂近7年 下雨時全屋水浸

梁婆婆指，從入住起，天花板已有一個破洞，每到下雨時便常常漏水，房間亦兩度被水浸，直到去年8月才修補；梁婆婆憶述，約三、四年前，有次下大雨，梁婆婆於晚上12時下班回到家，甫打開門，房間內的積水已經浸至腳踝，「好多嘢都浸壞嗮」情況令她感到緊張；面對眼前的狀況，她只好拿起水盆，不停將水潑到廁所，直到凌晨，「做完嘢返嚟，仲要做到天光，你話辛唔辛苦？」梁婆婆無奈道。

有公屋住，住得舒服啲；住醫院起碼唔駛瞓走廊。 梁婆婆的新年願望

綜援租津不及租金 無奈與老鼠同住

除了雨水，老鼠亦常常「到訪」，「老鼠日日都係上面咚咚咚，試過一次過見過幾隻」，米袋亦曾被老鼠咬穿。提及老鼠，梁婆婆笑著憶述，早前有鄰居給她一塊麵包，她隨手放在櫃上，誰知短短幾分鐘，麵包便被老鼠咬了一口。

「有多食多，有少食少，自己就慳啲錢洗」，正是如此簡陋的劏房，令梁婆婆感到租金負擔越來越大。以前，梁婆婆在會所做清潔，更曾獲得傑出員工獎，惟月薪只有約8,100元，僅能負擔月租2,000元的劏房。三年前，梁婆婆身體變差，時常發燒頭暈，因此不得不辭職退休，失去收入近一年後，梁婆婆申請了綜援，惟租金在兩年前加至2,400元，最近被獲通知，租金在今年6月起將會增加至2,900元，若僅靠1,885元的租金津貼根本無法支付租金，令梁婆婆感到無奈。

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病房爆滿無奈瞓走廊 噪音燈光導致徹夜無眠

居住環境不理想，梁婆婆求醫亦不易。她患有高血壓，時常發燒，膽管亦不時發炎。她去年曾三度因發燒、膽管炎而住院，其中兩次因病房不足，只能睡在走廊的病床上。「病人按鈴聲，行路腳步聲，交談聲，病人辛苦嘅叫聲。」梁婆婆形容走廊嘈吵，「咁你點瞓？」加上走廊夜晚不關燈，令她整夜難眠。梁婆婆又指，住院時腹痛難忍、出冷汗，只好找護士求助「一直叫好痛啊姑娘」，惟從晚上9時痛到12時，才得到止痛藥。住院環境差，梁婆婆直言日常腹痛到「頂唔順」，才會一個人慢慢搭小巴去醫院。

梁婆婆家門外的走廊堆滿了雜物。（侯彩琳攝）

新年盼入住公屋 住院無需瞓走廊

2019年下半年，修例風波引致示威衝突不斷。梁婆婆一聽到新聞報道有示威活動，便不敢外出，直言「催淚煙焗暈你咁點？人哋有（屋企）人照顧唔緊要，我無㗎嘛」梁婆婆的三個女兒已經成家，並居於內地，故一年大約只會見面兩次。

至於農曆新年會否「食好啲」？梁婆婆表示，因「過時過節買餸貴」，只打算「粗茶淡飯」吃一餐；她亦計劃到社區組織協會和其他獨居長者一起吃團圓飯。

談及新年願望，梁婆婆最盼望的是「有公屋住，住得舒服啲」，「住醫院起碼唔駛瞓走廊。」她亦盼望政府能發展完善基層醫療。

根據房委會資料，在上年9月底，約有149,500宗一般公屋申請，以及約108,000宗配額及計分制下的非長者一人申請。一般申請者的平均輪候時間為5.4年，當中長者一人申請者的平均輪候時間為2.9年。