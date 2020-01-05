半百市民疑墮IG網購騙局涉款40萬　拒當面交收　寄假貨 　

網購風氣盛行，反修例風波以來，警民衝突不斷，有市民選擇留家購物，惟民主黨立法會議員尹兆堅今日（5日）表示，接獲近50名市民求助，指集體在網上Instagram平台購買名貴牌貨品時，疑遇騙局，涉款逾40萬元，當中有女士被騙高達約6萬元；賣家聲稱受反修例運動影響，借口拒絕當面交收，並郵寄送出有色差、大小與真假不同，甚至貼有簡體字標貼的假貨。 尹兆堅批評，有求助市民稱，報案時被警員嘲諷，「不追求名牌就不會中招」，批評警方及海關等執法部門打擊不力，致網上騙案持續猖厥，令消費者損失金錢、情緒受影響，要求政府認真處理及打擊網騙。

民主黨立法會議員尹兆堅舉行記者會，指接獲近50名市民求助，指集體在網上Instagram平台購買名貴牌貨品時，疑墮騙局。（楊凱力攝）

尹兆堅指，議員辦事處接獲近50名市民求助，涉及的金額共逾40萬元，當中有女士被騙高達約六萬元。尹估計，不法分子以集團式經營，在網上偷圖佯裝已購入貨品例如名牌袋、鞋等，並催促消費者付餘款，為賺取事主信心；尹又指，騙徒多聲稱代購外國真貨，並承諾會當面交收，惟收款後，即以不同原因逃避面對面的交易，「一時說同事忙，一時說反送中運動影響」，要求轉為寄貨。

花約四千多元購入名牌鞋的A小姐（化名）稱，由廣州運港的「名牌鞋」，不但穿起來不舒適，鞋底更貼有簡體字標貼。（民主黨提供）

貨品有臭膠 鞋底貼簡體字標貼

惟貨品不但由內地皮具供應商快遞寄到，拆貨後更「貨不對版」，出現顏差、貨品質素低劣、細節與「真貨」不符，甚至貼有簡體字宣傳單張等。

合共花六萬多元的F小姐（化名）批評，購入的五件名牌貨「一看就知假」，更有臭膠味、而花約四千多元購入名牌鞋的A小姐（化名）亦稱，由廣州運港的「名牌鞋」，不但穿起來不適，鞋底更貼有簡體字標貼。

袋的尺寸與真貨不符 皮硬得似紙皮

而有六至七年網購經驗的B小姐（化名）亦首度「中招」，她直言，有關帳戶不但有數萬名跟隨者，亦在即時動態（STORY）貼出在外國的影片及相片，而定價亦只比正貨略平，令她不虞有詐，花逾一萬多元購買手袋，後來賣家聲稱受社會運動影響，交通不便而拒絕交收，其後亦多次失聯，最終郵寄送貨。未料貨品假得離譜，包括袋的尺寸與真貨不符、皮硬得似紙皮，「出世紙」與平日不一樣，就連包裝袋的裝飾亦脫落。

此外，過程中若事主提出疑問，隨時會被要脅不付餘款會視為「撻訂」，須沒收佔貨品價值一半的訂金。若想聯絡買家？尹兆堅指，不法分子使用「太空卡」，電話打不通，報稱的香港地址為補習社，與平台銷售難以拉上關係。部分買家曾向警方及海關報案，惟暫未有進展。

尹兆堅認為，接近農曆新年，市民購物意欲及需要大增，憂心網騙情況更甚，促警方及海關加強網上巡邏，發現似疑廣告時應主動「放蛇」，提高阻嚇作用，亦要就個案認真深入調查，長遠宜成立特別職務隊跟進網上騙徒犯罪集團，繩之於法；亦應研究加強《商品說明條例》的罰則和監禁年期，增強阻嚇力。