半百市民疑墮IG網購騙局　借口反修例不當面交收　寄假貨拒接電話

網購風氣盛行，反修例風波以來，警民衝突不斷，有市民選擇留家購物，惟民主黨立法會議員尹兆堅今日（5日）表示，接獲近50名市民求助，指集體在網上Instagram平台購買名貴牌貨品時，疑遇騙局，賣家更聲稱受反修例運動影響，借口拒絕當面交收，郵寄上明顯與「真貨」不一樣假貨。 尹兆堅批評，有求助市民稱，報案時被警員嘲諷，「唔追求名牌咪唔會中招」，批評警方及海關等執法部門打擊不力，致網上騙案持續猖厥，令消費者損失金錢、情緒受影響，要求政府認真處理及打擊網騙。

民主黨立法會議員尹兆堅舉行記者會，指接獲近50名市民求助，指集體在網上Instagram平台購買名貴牌貨品時，疑墮騙局。（楊凱力攝）

尹兆堅指，議員辦事處接獲近50名市民求助，當中有女士被騙高達約六萬元。尹估計，不法分子以集團式經營，在網上偷圖佯裝已購入貨品例如名牌袋、鞋等，並催促消費者付餘款，為賺取事主信心；尹又指，騙徒多聲稱代購外國真貨，並承諾會當面交收，惟收款後，即以不同原因逃避面對面的交易，「一時說同事忙，一時說反送中運動影響」，要求轉為寄貨。

惟貨品不但由內地皮具供應商快遞寄到，拆貨後更「貨不對版」，出現顏差、貨品質素低劣、細節與「真貨」不符，甚至貼有簡體字宣傳單張等。

過期中若事主提出疑問，隨時會被要脅不付餘款會視為「撻訂」，須沒收貨品價值一半的訂金。若想聯絡買家？尹兆堅指，不法分子使用「太空卡」，電話打不通，報稱的香港地址為補習社，與平台銷售難以拉上關係。

尹兆堅認為，接近農曆新年，市民購物意欲及需要大增，憂心網騙情況更甚，促警方及海關加強網上巡邏，發現似疑廣告時應主動「放蛇」，提高阻嚇作用，亦要就個案認真深入調查，長遠宜成立特別職務隊跟進網上騙徒犯罪集團，繩之於法；亦應研究加強《商品說明條例》的罰則和監禁年期，增強阻嚇力。