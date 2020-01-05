【上水和理行．總覽】防暴警出動圍捕制服多人　旅遊巴載走被捕者

反修例示威浪潮持續。民主黨北區區議員與區內市民今日（5日）發起「和理行之不要水貨辦年貨」集會及遊行，要求政府關注水貨客問題，已獲警方不反對通知書。 集會在1時半開始，遊行於下午2時半起步。《香港01》將會直擊現場情況。

【17:41】警方發聲明，指於下午2時50分，上水公眾遊行主辦單位已宣布結束活動，亦呼籲參與者散去，但仍有群眾聚集於上水中心一帶。警方已多次警告現場人士離開，但仍有部分示威者拒絕聽從指示。於下午近四時，有示威者於上水中心附近設置傘陣及包圍途人，破壞社會安寧，警方指為免「情況惡化」，於大約4時15分採取行動，截停及拘捕涉嫌干犯非法集結人士，現時調查仍在進行中。

【17:39】警方再於新都廣場，舉起藍旗，警告在場人士正參與非法集結，要求立即離開。他們又開咪指，現場即將進行「掃蕩」，引來現場圍觀人士不滿起哄。警員亦擴大封鎖線範圍至新都廣場外，不少記者要後退至馬路對面的上水廣場小巴站。其後警員指附近馬路即將解封，呼籲記者上行人路。

【17:30】有獲警方放行的陳先生指，剛才警方大批截查逾二十多人，全部人都不能走，需要蹲下，逐個搜身，警方向他們解釋不是被捕，沒有可疑物品就會釋放，當中有二人因沒有身份證不獲放行。警員拍下他們的容貌，並記下地址、資料，解釋只是調查工作。他質疑，自己並非身穿黑衣，「唔通因為我戴口罩就要被截查？」

陳先生指此事件與銅鑼灣元旦遊行相似，警員同樣拘捕大量人士，認為警方「濫捕濫權」。他又指，被制服的人士不准交談，亦不能使用電話。

【17:18】在上水中心，有聚集市民高呼「光復香港，時代革命」等口號，防暴警察舉藍旗，警告在場人士可能參與非法集結。

+ 2

【17:06】上水中心對開，仍有一群圍觀人士指罵警員，警員其後舉紅旗，警告在場人士不要衝擊防線，否則使用武力，有警員舉起手上的胡椒噴霧。但該批警員其後將防線後退，並警告記者與防線要保持距離，惟圍觀者未有散去，繼續向警員指罵。

【16:57】上水中心外，防暴警察陸續押解數十名被捕人士上車，有人頭部受傷需要包紮處理；亦有多名被捕者臉部泛紅，疑曾中胡椒噴霧。

【16:52】遊行主辦單位指，今日約有1萬人參與，而警方則稱，今日遊行最高峰時有約2500人參加。

【16:51】最少兩架旅遊巴抵達上水中心外，相信是用作帶走被捕人士。

【16:46】警員在現場開咪，要求所有仍在聚集圍觀的市民離開，否則會使用適當武力驅散。

【16:30】林卓廷會見傳媒表示，剛才有警員突然衝前，並將身處該處的人群拘捕。他說，警方發出的不反對通知書遊行結束時間為下午5時，遊行市民需要時間散去，他相信警方的拘捕理由「站唔住腳」。他又指當時並無衝突發生，惟警員一到埗就使用胡椒噴霧，相信拘捕行動中涉及不少街坊或途人。他直言不理解警方的拘捕行動，並表示憤怒及遺憾。

【16:33】警員搜查於新都廣場外被捕人士的隨身物品。

【16:25】現場所見，上水中心一帶多人被警圍捕、制服，現時多人被帶至牆壁蹲下等候搜查。有圍觀市民質問警員「後生仔做咗啲咩？」、「見後生仔就拉」。警員則在場架設封鎖線。而在上水中心、上水廣場內，不少商舖決定提早落閘。

+ 2

【16:18】上水中心內，有防暴警員及便衣警員進內，商場內有人被制服。

【16:14】上水中心外警員制服多人，疑曾催於胡椒噴霧，情況混亂。被制服人士雙手抱頭、坐在地上。

【16:12】在上水中心外的花園，大批人群仍在聚集，防暴警突出動包抄驅散，同時舉起藍旗，制服多人，現場人士四散。

【16:10】近百名防暴警察及速龍循龍琛路，衝往上水中心及上水廣場外增援，其後有拖篋旅客被困上水廣場內。

1月5日，外籍指揮官陶輝亦有到場。(陳淑霞攝)

【15:54】「守護孩子」成員陳伯在上水廣場等車，稱被警員驅趕，一度與警員發生口角。

【15:52】警方再於新都廣場外舉起藍旗，指在場人士已涉嫌參與一場非法集結，警告人群盡快散去，否則會用合法武力驅趕。

【15:43】防暴警在新都廣場外戒備，並一度高舉藍旗，並向在場聚集人士作出警告，又指「行人路唔代表可以行。」有防暴警員高舉胡椒噴霧指向聚集人群，又警告不要挑釁警方。有警員開咪，指「離開啦，快啲離開！」又指不反對通知書沒有准許人群行至新都廣場。人群中有人指罵警員，指「係咪唔准市民行街呀！」又指多處封路「返唔到屋企呀！」

在場警員重申，已給予多次警告及時間，讓聚集人群散去。他們多次重申，新都廣場對開並非全法集會及遊行路線。

【15:40】警方於facebook宣布，上水遊行的主辦單位已於下午約2時50分，宣布遊行已結束，警方呼籲參與者和平有序離開。林卓廷向記者確認事件。

【15:36】有部份遊行人士抵終點後，到達上水港鐵站行人天橋下。該處有「上水連儂牆」之稱。

+ 3 + 2

【15:16】上水廣場內有商舖陸續落閘，暫停營業。上水廣場內保安明顯加強，多名保安人員在商場內巡邏。

【15:15】下午二時許，上水警署疑遭掟汽油彈，警車車尾及車身起火，現場冒出濃煙，有近十名身穿綠色防暴衣的警員在現場。其後消防到場戒備。據警方表示，曾施放催淚彈驅散。

+ 3 + 2

【15:09】警察在遊行終點的天橋上開咪，呼籲林卓廷「遊行已經完咗，依家警告你，盡快叫你啲人離開」，若不離開會視為非法集結，警方曾舉起藍旗，指現場可能涉及一場非法集結。

【14:55】部份人到達終點後，正陸續散去。

【14:46】龍豐藥房的鐵閘被噴「支爆」字樣，藥房外被貼上林鄭海報。

【14:40】在遊行途經的地點，有數間食肆在門外放置樽裝水及口罩，供遊行人士取用。另有動物診所職員舉起「五大訴求、缺一不可」的手勢，並派發物資以示支持。

【14:41】遊行隊伍有人向天橋上戒備的警員指罵，有警員向遊行隊伍報以「心心」手勢。

【14:36】大批防暴暴警員於新豐路佈防，拉起封鎖線。現場有兩年輕人被截停搜查，其後獲放行。

【14:35】現場可見，遊行隊伍途經的店舖，都已提早落閘，這些店舖一直被指是最多水貨客光顧、阻街問題最嚴重的地方。

【14:32】遊行隊尾已離開集合地點。

【14:22】遊行隊伍正式出發，由上水一號花園起步。他們高叫口號，包括「趕走水貨」、「五大訴求 缺一不可」等。

【14:15】新康街舊墟一帶有防暴警員巡邏，優品360及龍豐藥房已落閘。而其他藥妝店已經落閘，早前在藥房門外的「水貨客」亦已經離開。

【14:14】新康街繼續有商戶落閘，店員指示顧客離開商舖。

【14:06】新豐路一帶有多間銀行，有逾十名防暴警察於滙豐銀行分行外戒備，亦有近十名防暴警察於巡撫街、中國銀行分行外駐守。

【13:52】集會現有逾百人集合。多名區議員上台發言，指會於北區區議會內，繼續跟進區內水貨客嚴重影響民生問題。

【13:50】上水新康街現場，有商舖提早落閘。

延伸閱讀：

【1.5上水遊行】店舖落閘求高抬貴手 拖篋內地客提早北返

【13:46】遊行集會不反對通知書申請人、北區區議員林子琼強調，今次活動是和平理性非暴力。她說，早前曾與警方商討，警方佈防將與集會及遊行路線保持距離。不過，現時上水有天橋已被封，附近亦有部署了不少警力，認為會令群眾情緒敏感，擔心最終會被腰斬。

立法會議員兼北區區議員林卓廷表示，早前與警方開會時，警方同意主辦單位若有足夠義工維持秩序，警方盡量不會介入遊行出現輕微的秩序問題。他又認為，警方應與遊行路線保持若干距離，若出現重大事故才介入處理。惟現時已有大批警員，不少集會人士表示憂慮，他批評警方是違反會議中所達成的共識，促警方將路線附近的警員放置較遠的地方。

+ 4 + 3 + 2

【13:38】上水區鄉事委員會主席侯志強今日組成清潔隊，在石湖墟巡街和清理垃圾。他表示，希望大家能保持克制同容忍，對於稍後上水將有遊行，他表示不擔心，又強調不會與任何人有衝擊。他說，對表達訴求的年輕人並無意見。

【13:16】集會仍未開始，在集合地點上水一號花園外的馬會道，已有至少5輛警車停泊，亦有20名防暴警員、便衣警員戒備，部分持槍、圓盾。

【13:20】九巴宣布，因應北區最新交通情況，以下路線有特別安排：

暫停服務：

270, 273B, 273D

改道行走：

70K

往清河方向：不停翠麗花園第三座至掃管埔村沿途各站。

往華明方向：不停上水站至天平邨天明樓沿途各站。

73B

不停順欣花園至上水站沿途各站。

73K

改以循環線形式運作。

往上水方向︰不停石湖墟郵政局及上水站。臨時巴士站設於彩蒲苑彩顏閣。

往文錦渡方向︰不停上水站及石湖墟郵政局。臨時巴士站設於彩蒲苑彩顏閣。

77K

改以彩園為臨時終點站。

往元朗方向：不停上水總站及石湖墟郵政局。臨時巴士站設於彩園總站。

往上水方向：不停上水彩暉街至上水總站沿途各站。臨時巴士站設於彩園總站。

78K

改以粉嶺站為臨時終點站。

往沙頭角方向：不停上水總站至祥華邨祥頌樓沿途各站。

往上水方向：不停粉嶺泳池至上水總站沿途各站。

79K

改以粉嶺站為臨時終點站。

往打鼓嶺方向：不停上水總站至祥華邨祥頌樓沿途各站。

往上水方向：不停粉嶺法院大樓至上水總站沿途各站。

261

往祥華方向：不停上水站至龍琛路體育館沿途各站。

往三聖方向：不停天平邨天怡樓至上水站沿途各站。

270A

改以清河邨為臨時終點站。

往九龍方向：不停上水站。臨時巴士站設於清河邨總站。

往上水方向︰不停上水站及上水總站。臨時巴士站設於清河邨總站。

270B

改以清河邨為臨時終點站。

往九龍方向：不停上水站。臨時巴士站設於清河邨總站。

往上水方向︰不停上水站及上水總站。臨時巴士站設於清河邨總站。

273A

來回程不停太平總站。

276/276P

改以循環線形式運作。

往元朗/天水圍方向：不停上水總站。臨時巴士站設於上水圍、上水寶石湖路及彩蒲苑彩顏閣。

往上水方向：不停上水站及上水總站。臨時巴士站設於上水圍、上水寶石湖路及彩蒲苑彩顏閣。。

277E

往天平方向：不停上水站至龍琛路體育館沿途各站。臨時巴士站設於北區醫院及上水官立中學。

往藍田方向：不停鳳南路至上水總站沿途各站。

278X

改以太平為臨時終點站。

往荃灣方向：不停上水站。臨時巴士站設於太平總站。

往上水方向︰不停上水站及上水總站。臨時巴士站設於太平總站。

279X

往青衣方向：不停上水站。臨時巴士站設於上水站(彩園路)。

往粉嶺方向︰不停上水站。臨時巴士站設於彩蒲苑彩碧閣。



673

改以翠麗花園為臨時終點站。

往港島方向：不停上水總站及天平邨天明樓站。臨時巴士站設於翠麗花園總站及天平邨總站。

往上水方向：不停天平邨天怡樓至上水總站沿途各站。臨時巴士站設於翠麗花園總站。

W3

改以清河邨為臨時終點站。

往九龍方向：不停上水總站。臨時巴士站設於清河邨總站。

往上水方向︰不停上水總站。臨時巴士站設於清河邨總站。

龍運巴士

A43 / A43P

往機場方向：不停上水站至掃管埔村沿途各站。臨時巴士站設於彩蒲苑彩碧閣。

往粉嶺方向：不停上水站至掃管埔村沿途各站。臨時巴士站設於上水站(彩園路)。

【13:10】在新豐路，有超過7架警車停泊於上水鄉事委員會對出，逾20名防暴警察手持防暴槍及警棍等場戒備。

1月5日，上水反水貨遊行尚未開始，警方已在上水廣場天橋設封鎖線。（盧翊銘攝）

【12:55】遊行及集會尚未開始，警方先封鎖上水站前往上水廣場的行人天橋，現場有大批全副裝備防暴警員戒備。