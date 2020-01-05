【交通消息】九巴三條巴士線暫停服務　多條路線改道

民主黨北區區議員與區內市民今日（5日）發起「和理行之不要水貨辦年貨」集會及遊行。活動尚未開展，多條巴士路線已有調動。 九巴及龍運表示，270、273B、273D已暫停服務，另有多條巴士路線需改道。

遊行尚未開始，警方已在上水廣場天橋設封鎖線。（盧翊銘攝）

【13:20】九巴宣布，因應北區最新交通情況，以下路線有特別安排：

暫停服務：

270, 273B, 273D

改道行走：

70K

往清河方向：不停翠麗花園第三座至掃管埔村沿途各站。

往華明方向：不停上水站至天平邨天明樓沿途各站。

73B

不停順欣花園至上水站沿途各站。

73K

改以循環線形式運作。

往上水方向︰不停石湖墟郵政局及上水站。臨時巴士站設於彩蒲苑彩顏閣。

往文錦渡方向︰不停上水站及石湖墟郵政局。臨時巴士站設於彩蒲苑彩顏閣。

77K

改以彩園為臨時終點站。

往元朗方向：不停上水總站及石湖墟郵政局。臨時巴士站設於彩園總站。

往上水方向：不停上水彩暉街至上水總站沿途各站。臨時巴士站設於彩園總站。

78K

改以粉嶺站為臨時終點站。

往沙頭角方向：不停上水總站至祥華邨祥頌樓沿途各站。

往上水方向：不停粉嶺泳池至上水總站沿途各站。

79K

改以粉嶺站為臨時終點站。

往打鼓嶺方向：不停上水總站至祥華邨祥頌樓沿途各站。

往上水方向：不停粉嶺法院大樓至上水總站沿途各站。

261

往祥華方向：不停上水站至龍琛路體育館沿途各站。

往三聖方向：不停天平邨天怡樓至上水站沿途各站。

270A

改以清河邨為臨時終點站。

往九龍方向：不停上水站。臨時巴士站設於清河邨總站。

往上水方向︰不停上水站及上水總站。臨時巴士站設於清河邨總站。

270B

改以清河邨為臨時終點站。

往九龍方向：不停上水站。臨時巴士站設於清河邨總站。

往上水方向︰不停上水站及上水總站。臨時巴士站設於清河邨總站。

273A

來回程不停太平總站。

276/276P

改以循環線形式運作。

往元朗/天水圍方向：不停上水總站。臨時巴士站設於上水圍、上水寶石湖路及彩蒲苑彩顏閣。

往上水方向：不停上水站及上水總站。臨時巴士站設於上水圍、上水寶石湖路及彩蒲苑彩顏閣。。

277E

往天平方向：不停上水站至龍琛路體育館沿途各站。臨時巴士站設於北區醫院及上水官立中學。

往藍田方向：不停鳳南路至上水總站沿途各站。

278X

改以太平為臨時終點站。

往荃灣方向：不停上水站。臨時巴士站設於太平總站。

往上水方向︰不停上水站及上水總站。臨時巴士站設於太平總站。

279X

往青衣方向：不停上水站。臨時巴士站設於上水站(彩園路)。

往粉嶺方向︰不停上水站。臨時巴士站設於彩蒲苑彩碧閣。



673

改以翠麗花園為臨時終點站。

往港島方向：不停上水總站及天平邨天明樓站。臨時巴士站設於翠麗花園總站及天平邨總站。

往上水方向：不停天平邨天怡樓至上水總站沿途各站。臨時巴士站設於翠麗花園總站。

W3

改以清河邨為臨時終點站。

往九龍方向：不停上水總站。臨時巴士站設於清河邨總站。

往上水方向︰不停上水總站。臨時巴士站設於清河邨總站。

龍運巴士

A43 / A43P

往機場方向：不停上水站至掃管埔村沿途各站。臨時巴士站設於彩蒲苑彩碧閣。

往粉嶺方向：不停上水站至掃管埔村沿途各站。臨時巴士站設於上水站(彩園路)。