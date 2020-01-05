【武漢肺炎】曾到武漢中大女生到仁安醫院求醫遭拒　衞生署已跟進

內地武漢市正爆發原因不明的病毒性肺炎，本港加強監測，港府要求全港醫生通報及轉介懷疑個案。至今本港已出現16宗在14日內曾到武漢、而又出現發燒、呼吸道感染或肺炎症狀的病例。今日（5日）有傳沙田一間私家醫院曾有一名聲稱到過武漢、有發燒症狀的女子求醫，被分流站醫護指示到就近公立醫院求診，並要求其離開。 據稱該女子為中大學生，有與她相識的中大生表示，她其後到深圳做了一次檢查，沒有驗出問題。衞生處衛生防護中心表示未曾接獲相關通報，但得悉個案後已經即時聯絡有關醫院跟進，並成功聯絡該名病人，安排她到威爾斯親王醫院診治。 據悉，拒絕中生女生就診的是沙田唯一私家醫院仁安醫院，《香港01》已向仁安查詢。仁安醫院回覆指，4日早上確有一名聲稱曾到武漢女病人求診，分流過程中護士向病人解釋，診症後需將她隔離，或會轉送公院，該病人隨後表示會自行到公院求醫。院方強調，過程中無拒絕病人求醫。

（香港01製圖）

據事件中女生的同學表示，她有咳嗽和有痰，懷疑自己有肺炎，於是到仁安醫院求診，但被仁安醫院拒絕。她向仁安醫院分流站醫護稱，早前曾到過武漢，結果被要求轉到公立醫院求醫。她於是到深圳做了一次檢查，結果是呈陰性反應。

仁安醫院：確有求診案例 過程中無拒絕病人求醫

仁安醫院回覆指，昨晨確有1名聲稱曾到武漢女病人求診，分流過程中護士向病人解釋，診症後需將她隔離，或會轉送公院，該病人隨後表示會自行到公院求醫。院方強調，過程中無拒絕病人求醫。

沙田仁安醫院涉嫌拒絕一名曾到武漢的中大女生求醫。（資料圖片）

女子有上呼吸道感染症狀 已入威院治療​

衞生防護中心表示，未曾接獲相關通報，但得悉個案後已經即時聯絡醫院跟進，並成功聯絡該名病人，將其送院。該名病人為20歲女性，報稱曾發燒級有上呼吸道感染症狀，並於病發前14日內曾到訪武漢，衛生防護中心已安排她送往威爾斯親王醫院接受進一步治療。

衛生防護中心要求私家醫院​需通報

衛生防護中心已經於去年12月31日其加強有關武漢出現肺炎群組的檢測，並於本月3日修訂監測準則，以擴大監測範圍。醫生如發現任何病人出現發燒及急性呼吸道感染徵狀或肺炎病徵，並曾於病發前14天內到訪武漢市(不論曾否到過街市或海鮮市場)，應通報衞生防護中心。

衞生防護中心特別要求私家醫生及私家醫院在通報任何符合加強監測時，必須即時聯絡衞生署當值衞生主任，以安排病人直接轉送至公立醫院入院接受隔離，並需在病人等候轉送期間實施相應感染控制措施。

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