【沙中線】政府委聘專家：未發現致命缺憾　惟仍需加固

港鐵沙中線紅磡站工程被揭連串醜聞，獨立調查委員會聆訊今日（6日）繼續，由政府委聘的獨立結構工程專家劉志宏作供。他表示，雖然工程結構未有發現致命缺憾（fatal flaws），不過仍然需要加固補救。

政府委聘的獨立結構工程專家劉志宏作供時表示，雖然工程結構未有發現致命缺憾（fatal flaws），不過仍然需要加固補救。（黃偉綸攝）

代表委員會的英國御用大律師Ian Pennicott問到，工程結構是否無發現致命缺憾（fatal flaws）。劉志宏表示，以穩定性而言，確未發現任何致命缺憾。不過他總結指，確實有施工問題，部分位置的使用率（utilisation）高於其他位置，強度本身有其限制，如接近限制就要多加留意，需要加固。他又提到，由於鋼筋接駁問題，紅磡站列車停放處有坑槽牆（trough wall）無法安全地抗拒列車出軌的衝擊。

劉志宏續指，南面連接隧道有剪力桿（shear links）缺失，故應加厚層板至42米。至於連接縫的施工問題，雖然禮頓委聘的結構工程專家Nick Southward認為只需灌漿，但劉認為亦需要加裝暗釘﹙dowel bar﹚。

對於鋼筋接駁螺絲帽的問題，劉志宏表示，曾於辦公室測試扭入，發現如鋼筋非末端對接（butt to butt），即使在沒有受壓的情況下，仍然會有滑動。

禮頓專家Nick Southward早前作供表示，混凝土會隨時間而愈來愈堅固。不過劉志宏反駁稱，雖然混凝土確會於首2、3年變堅固，但之後當中的化學反應停止，亦會漸漸出現裂痕，形容強度會於某個時間後下降，而非增加。