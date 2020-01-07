【直播】議員質疑截取通訊條例欠監管　李家超：條例適當毋須修訂

2018年截取通訊及監察事務專員周年報告已於上月公布，報告顯示4個執法機關去年向235人進行截取或秘密監察行動，並作出拘捕。保安局局長李家超今日（7日）赴立法會解釋相關報告，不少議員關注當局會否修改條例，將法例涵蓋至即時通訊軟件，如Whatsapp等對話紀錄。李家超回應指，現時條例與外國做法類似，認為現時條例適當，無打算作任何修訂。 《香港01》正直播立法會保安事務委員會現場情況。

立法會保安事務委員會今午舉行會議，討論截取通訊及監察事務專員向行政長官提交的《二○一八年周年報告》內提出的事項。李家超表示，報告中指2018年共有27宗「違規情況／異常事件／事故」個案，當中無發現涉事人員別有用心或用心不良，大多屬大意或不慎所致。

尹兆堅：條例存漏洞 針對即時通訊軟件監管不足

民主黨立法會議員尹兆堅批評，現時市民擔憂警員操守，對警方亦不信任。他認為現時相關條例對即時通訊軟件監管不足，範圍只包括傳送訊息的一刻，若訊息成為紀錄相關條例則無法監管，尹質疑做法是「縱容警方濫權風險存在」。工黨張超雄亦批評相關做法有如「大漏洞」，要求政府檢討條例。

李家超回應指，現時條例足以涵蓋任何通訊方法，科技發展對條例無構成限制。若成了記錄的對話，執法部門會向法庭申請搜查令才進行，其他地區的司法管轄區相若，現時不覺得有需要修改條例。

公民黨楊岳橋以香港眾志秘書長黃之鋒為例，黃早前指被捕後收到警方提供的證據列表，其中包括4份「黃之鋒手機訊息交流記錄」，但黃從未收到控方通知或警方查閱手機內容的手令。人民力量陳志全對李家超指不會修改條例感極度遺憾，他又引述報道指，警隊為俄羅斯破解手機密碼公司客戶，要求李交代。

李：黃之鋒個案 警已申法庭手令

李家超回應強調，在有關個案中警方已向法庭申請搜查令。他又指，不會公開取得情報所用技術，否則不法分子可逃避。