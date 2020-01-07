【武漢肺炎．直播】陳肇始稱病因仍未明　公院可開到1400隔離病床

因應湖北省武漢市出現不明原因肺炎個案，港府近日正監察相關懷疑個案，不過當局沒有權力要求懷疑患者強制留院及隔離。 政府宣布，將相關疾病納入《預防及控制疾病條例》法定須呈報傳染病，以及修訂其附屬法例，將於明日（8日）刊憲，條例同日生效。懷疑及疑似個案均可能被強制隔離。 食物及衞生局局長陳肇始今日下午會見傳媒，解釋修例的詳情。

左：衞生防護總監黃加慶；右：食衞局局長陳肇始（羅君豪攝）

陳肇始在記者會上表示，修例後賦予當局權力，可以對傳染病接觸者檢疫，以及隔離受感染的病人。衞生署今天已向醫生發出詳細呈報準則，即如有發燒及急性呼吸道感染徵狀或肺炎病徵，並曾於病發前14天前曾到武漢市，就應通報衞生防護中心。



政府已加強港口衞生檢疫，特別針對來自武漢的飛機及高鐵班次，已於昨天（６日）高鐵列車抵港時段，額外以手提式紅外線體溫儀為來自武漢的旅客檢測體溫。政府亦在其他口岸加強監測及防控，另亦已加強所有康文署、食環署設施的清潔次數，及用1比99的漂白水清潔，亦會安排公共屋邨、公共運輸交匯處加強清潔。

陳肇始：武漢不明肺炎的病因仍然不明 籲切勿進食野味



陳肇始表示，武漢不明肺炎的病因仍然不明，提醒市民應保持良好個人衞生，如有病徵就應戴上口罩，「切勿進食野味。」她重申，當局一直與內地當局有緊密溝通，未來亦會繼續緊密聯繫，也會留意世界衞生組織的資訊，更新監察準則。

公立醫院的口罩數量足夠使用3個月 72小時開到1400隔離病床

她又指，本港目前總共有30宗相關的懷疑個案，當中有13人已出院，留院的17人情況穩定。她稱，醫院管理局會密切監察7個聯網的隔離病房使用量，亦已加強實驗室的化驗服務，至於醫院的口罩量足夠使用3個月。

醫院管理局質素及安全總監鍾健禮透露，目前醫管局的常規隔離病床約有480張床，使用率大約是6成至7成，他稱醫管局對此相當緊張，一直有透過電子系統監測使用情況，若果有需要，醫管局可以在72小時內將隔離病床數目增加至1,400張。

陳肇始：政府在修例工作非後知後覺

陳肇始認為，政府在修例工作上並非後知後覺，因為需要時間處理條文細節，也需與律政司溝通，她亦指港府在1月4日也有頒布預備及應變計劃，並將應變級別提升至嚴重。被問到為何不將檢疫措施擴展至在高鐵列車上、飛機上量度體溫，她認為現時港府在港口進行檢疫已屬先進及有效方法，又指如旅客感到不適，可以在下車或下機後跟港口衛生人員表明感不適。

近日不少市民出入公立醫院時，都戴上口罩。 （資料圖片／梁鵬威攝）

政府發言人表示，「嚴重新型傳染性病原體呼吸系統病」是指去年12月起在湖北省武漢市出現不明原因的病毒性肺炎病例群組個案。由於病原體仍然未明，目前預防的重點在於識別患者曾涉足高危地區（即武漢市）的個案，並迅速採取公共衞生措施，防止疾病蔓延至本港。

發言人解釋，是次修訂是由於「嚴重新型傳染性病原體呼吸系統病」現時並非《條例》所指明的須呈報疾病，因此，如已受感染或懷疑已受感染的病人不肯合作（例如拒絕接受隔離或拒絕進行檢疫），衞生署現時並無法定權力予以有效處理此類個案。政府相信，修例後將提高本港加強監測此疾病的能力。

發言人強調，內地衞生當局仍在調查該病的病原體，當有傳染性病原體被確定為引致「嚴重新型傳染性病原體呼吸系統病」，附表1上「嚴重新型傳染性病原體呼吸系統病」的名稱將作適當修訂，而相關的傳染性病原體將被加入《條例》的附表2。

政府將於明日（8日）刊憲，條例同日生效。根據《規例》，當局可禁止患有指明疾病的人及與患者有接觸的人離開香港。