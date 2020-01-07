【鼠年2020】花車巡遊改西九文化區分四日舉行　花車不會行駛

鼠年將至，因應時局及安全等問題，旅發局將改變每年的花車巡遊的行程，移師至西九文化區藝術公園舉辦第25屆「國泰航空新春國際匯演」。而花車巡遊亦由以往只於農曆大年初一晚舉行的匯演，改為農曆大年初一（1月25日）至年初四（1月28日），一連四天日夜舉行，而花車亦不會「郁」，變成只得歌舞演員表演的大型嘉年華。

鼠年將至，因時局及安全等問題，旅發局將改變每年的花車巡遊的行程，更改為西九文化區藝術公園舉辦第25屆「國泰航空新春國際匯演」。（梁煥敏攝）

旅發局指，花車巡遊的時間每節約30分鐘，分別於大年初一的下午4時15分、初二的下午3時、初三及初四的下午3時及下午6時半於文化區內舉行。此外，國泰航空亦會於場內將會設有「許願樹」，寫上願望有機會抽到機票。



今年的「花車巡遊」表演當中，花車將不會行駛，只會有演員在1.5公里的範圍內巡遊表演。旅發局強調，除了因應近月的社會活動外，亦希望可以向外界展示「全新面貌」。



問到新安排會否令部份市民或旅客感到失望時，旅發局節目及旅遊產品拓展總經理洪忠興坦言，曾考慮相關問題，會在今次活動後再作檢討，並於往後日子更改活動內容等。

洪又指，去年參與花車巡遊的人數為15萬人，由於近期內地旅客人數減少，預料亦會影響前來參觀的人流，但由於今年的活動分拆四日進行，或會有更多來自其他地方的旅客參與，相信入場人數與去年相若，整個活動較去年花費多800萬，增至4200萬元。

旅發局節目及旅遊產品拓展總經理洪忠興表示，今年將有26支國際表演隊伍，數目是歷年之冠，加上22支本地表演團隊，表演人數逾千。（梁煥敏攝）

旅發局主席彭耀佳説，「新春國際匯演」已有差不多四分一世紀歷史，今年適逢鼠年，老鼠是生肖之首，象徵新開始，別具意義。他又強調，旅發局希望市民參與活動，將節日喜悅分享給海外親友，向海外旅客傳遞正面訊息，就是香港仍然是好客以及具吸引力的旅遊好地方。

洪忠興表示，今年將有26支國際表演隊伍，數目是歷年之冠，加上22支本地表演團隊，表演人數逾千。當中首次來港獻技的有22隊，數目比去年多一倍，包括於美國選秀節目「America's Got Talent」成名的印度年輕舞團「V.Unbeatable，India」將以高難度高空抛接動作。

旅發局主席彭耀佳説，「新春國際匯演」已陪伴大家走過差不多四分一世紀，今年適逢鼠年，老鼠是生肖之首象徵新開始，別具意義。（梁煥敏攝）

被問到會場內會否有警員駐守，洪表示，多年來的花車巡遊活動一向會跟警方開會商討保安事宜，今年亦不例外，而現時所知， 警方不會主動進入會場巡邏，但會與西九管理局合作，為入場人士檢查行李，強調若果在不影響其他人的情況下叫口號或唱歌，不會作出阻止，同時亦有相應措施確保場內人士安全。

至於武漢肺炎，洪忠興說雖然場地靠近西九龍高鐵站，但相信各個口岸及遊客進入本港範圍前，將接受紅外線監察體溫，又指檢測一向嚴謹，故即使表演場地不會主動量度體溫，問題亦不大。

「新春國際匯演」詳情：

日期：2020年1月25日至28日（大年初一至年初四）

時間：下午2時至8時（1月25日及1月27至28日）

下午2時至5時（1月26日）

地點：西九文化區藝術

入場費：全免