工人涉性侵網友案　辯方指事主Z求性兼借錢不遂　從而誣蔑被告

地盤散工涉在後樓梯先後性侵3名女網友案續審。指控被告企圖強姦的事主Z，今接受辯方律師盤問，辯方律師指，被告曾以一個Z不認識的Instagram帳戶祝賀她生日，二人間聊間，Z則提出援交，並約被告到她所住大廈。Z見到原來該帳戶人士是被告時，即感到高興，二人並在後樓梯互相撫摸，更指Z主動提出性交及想借錢約1500元，但被告拒絕之餘，並向Z追款3500元，兩人最終不歡而散，律師指Z因此而誣蔑被告。Z即否認說法。

被告黃子軒，24歲，否認強姦、企圖強姦、與未成年少女發生性為、及刑事恐嚇等4項罪名。(資料圖片)

指事主主動提出可做援交

辯方向事主Z指，事主生日當天，被告以一個Instagram帳戶跟她說生日快樂，Z並不知道對方實為被告，提出食宵夜。Z又指她需1000至1500元交繳交電話費，提出可做援交，會包括口交服務，被告同意。

指Z見被告即熱情擁抱

律師續指，被告在案發當日凌晨4時許，到Z住所門外。Z發現對方是被告，便熱情攬他。傾談期間，Z稱因早前結織一名男友，才未有再聯絡被告。惟Z拒透露男友的詳情，兩人因此爭吵。為避免聲浪影響鄰居，加上Z當時未有穿上胸圍拒下樓，兩人遂到後樓梯繼續傾談。

事主提借錢被告卻追款

律師續指，兩人在後樓梯時，互相撫摸。Z又把手伸入被告的褲內，並索取1500元，但被告拒絕。她遂改向被告借錢，並讓被告摸臀部等。被告反催促Z清還欠他的3500元。Z拒還款，並提出和被告性交，遭被告拒絕，兩人因此不歡而散。辯方指，Z事後誣告被告，Z全盤否認。

被告黃子軒，24歲。他被控2018年9月23至10月10日期間，3個不同日子分別強姦16歲X、與12歲的事主Y非法性交，及企圖強姦23歲的Z，3案均在不同大廈的後樓梯發生。另被告又被控於同年10月13日，威脅Y使她的名譽受損害，意圖使Y受驚。

案件編號：HCCC271/2019