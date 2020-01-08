劏房户控告業主濫收水電費被裁定敗訴　團體促政府修例

房屋問題嚴峻，不少基層市民屈居於劏房內，近日有劏房户就被濫收水電費入稟控告業主，惟最後法庭裁定業主不需作賠償。 爭取低收入家庭保障聯席等多個關注基層住屋問題的團體，今日（8日）就案件作回應，指對結果感失望，認為判決反映法例不完善及政府部門不執法，令法庭裁決未能保障劏房户。

對於劏房户控告業主濫收水電費被裁定敗訴，多個關注基層住屋問題的團體表示，對結果感失望。（張嘉敏攝）

申索人梁女士從2015年7月至2017年2月租住深水埗一個劏房單位，業主於租約期收取其水費每度15元及電費每度1.5元。梁女士其後由社工告知業主行為屬違法，並於去年3月入稟小額錢債審裁處控告業主，追討金額為1,806元。

最終法庭裁定業主不需要賠償金額，指租户須遵守合約條款，又稱小額錢債處不會處理有關刑事成份的判決，而業主有否違法須由執法當局負責調查。他們又就此聯絡中電要求調查，但獲回覆稱梁女士已遷離兩年多，而當時她並不是地址的註冊客戶，故難作調查。

聯席對中電回應感不滿，又認為判決反映法例的不完善，令政府部門不執法，致法律的裁決未能保障劏房户的權益。他們認為政府應修改現有法例，訂立清晰的機制，令人人能平等使用資源。此外，政府部門應多管齊下，包括下放權力、加派人手巡查及改變罰則等，以加強阻嚇性。