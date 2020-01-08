劏房户控告業主濫收水電費被裁定敗訴　無法取得單據投訴無門

房屋問題嚴峻，不少基層市民屈居於劏房內，近日有劏房户就被濫收水電費入稟控告業主，惟最後法庭裁定業主不需作賠償。 爭取低收入家庭保障聯席等多個關注基層住屋問題的團體，今日（8日）就案件作回應，指對結果感失望，認為判決反映法例不完善及政府部門不執法，令法庭裁決未能保障劏房户。

多個關注基層住屋的團體舉行記者會。（張嘉敏攝）

申索人梁女士從2015年7月至2017年2月租住深水埗一個劏房單位，業主於租約期收取其水費每度15元及電費每度1.5元。梁女士其後由社工告知業主行為屬違法，並於去年3月入稟小額錢債審裁處控告業主，追討金額為1806元。其計算方式以減去中電及水務署的收費標準所需要繳交的款項。梁女士稱，根據現居的單位提供水費單，她平均每季水費為16元，而於舊居每月最少繳款45元，兩者相差最少約8倍。

劏房户李女士早前就濫收水電費控告業主。（張嘉敏攝）

法庭引黃錦星文件：須遵守合約

最終法庭裁定業主不需要賠償金額，並引用環境局局長黃錦星的書面文件，指業主與租户訂立租約時，應先行協議租金及水電費的計算方式，故租户須遵守合約條款，又稱小額錢債處不會處理有關刑事成份的判決，而業主有否違法須由執法當局負責調查。由於法庭質疑他們的計算方法，他們又就此聯絡中電要求調查，但獲回覆稱梁女士已遷離兩年多，而當時她並不是地址的註冊客戶，故難作調查。

政府設舉報熱線 劏房户多不知情

聯席對中電回應感不滿，又認為判決反映法例的不完善，令政府部門不執法，致法律的裁決未能保障劏房户的權益。他們稱劏房市場求過於供，即使租户不同意部分條款亦沒有議價能力。他們又稱，大部分業主拒絕提供水電費單予租户，令他們難以計算濫收情況，另一方面中電、水務署等又不會主動調查，令劏房户求助無門。葵涌劏房居民大聯盟成員姚冬梅稱，政府雖有提供舉報熱線，並聲稱會上門收集証據，但大部分劏房户對熱線不知情，加上他們難取得水電費單，又要冒險遭停水停電，質疑熱線的成效。

他們展示政府宣傳舉報熱線的單張。 （張嘉敏攝）

關注綜緩低收入聯盟李大成稱，政府應修改現有法例，訂立清晰的機制，令人人能平等使用資源。此外，政府部門應多管齊下，包括下放權力、加派人手巡查及改變罰則等，以加強阻嚇性。他們日後會跟進政府舉報熱線的成效。他又提及，早前施政報告提出派發租金津貼，現時已有劏房業主預告會加租一至兩成，甚至以行政費、維修費等收取額外費用。