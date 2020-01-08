廣東及福建計劃長生津去年11月起申請　截至去年底接獲逾萬宗申請

社會福利署早前宣布在「廣東計劃」及「福建計劃」下推行長者生活津貼，並於去年11月1日起接受申請。勞工及福利局局長羅致光今日（8日）指，截至去年12月31日，社署在「廣東計劃」及「福建計劃」下共接獲約10,600宗長者生活津貼的申請。

社會福利署早前宣布自今年起，在「廣東計劃」及「福建計劃」下推行長者生活津貼，並由去年11月1日起接受申請。（資料圖片）

自今年起，在「廣東計劃」及「福建計劃」下，合資格長者除可領取原有的高齡津貼外，亦可申請長者生活津貼，並由去年11月1日起接受申請。65歲或以上、選擇移居廣東或福建，並符合申請資格的香港長者，毋須每年回港，亦可領取現時每月2,675元的普通額，或每月3,585元的高額長者生活津貼。

勞工及福利局局長羅致光書面回覆，工聯會立法會議員黃國健質詢時指，截至去年12月31日，社署在「廣東計劃」及「福建計劃」下共接獲約10,600宗長者生活津貼的申請；當中4,500 宗為透過「郵遞提交申請」安排提交的申請，當中已批核的個案約為2,100 宗。

而根據政府統計處早前發布的「通常逗留在廣東省的香港居民統計數字」，估算2018年年底通常逗留在廣東省的65歲或以上香港長者約有84,400名。而政府沒有備存近期居於福建省的65歲或以上香港長者人數。