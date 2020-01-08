【逃犯條例】技術員涉6.12襲警案開審　證人指被告望一眼即突襲

《逃犯條例》自去年6月出現爭議，有示威者於同月12日在灣仔金鐘一帶聚集，希望能阻立法會恢復二讀辯論有關草案，該區一帶當天發生多次警民衝突。一名25歲技術員被指當日在警總外襲擊一名便衣警員，被控一項襲警罪，他否認指控，案件今(8日)在東區法院開審。遇襲督察今出庭作供，他指當日見穿黑衣及蒙面的被告褲袋有噴霧形鋁罐，便上前截查，惟對方望了他一眼突轉身擊向他右面近頸位置。他與同事將即被告制服，並把他帶入警察總部內。

被告莊浩峰否認6月12日在警察總部外襲擊一名便衣警務督察。(資料圖片)

被告莊浩峰，26歲，否認一項襲警罪，指他於去年6月12日在灣仔軍器廠街與駱克道交界，襲擊正在執行職務的警員，即高級督察余天生。

見有噴霧形鋁罐上前截查

余供稱，他當日與另一名同事穿著便衣在灣仔警察總部外當值，期間得知中環金鐘方向有示威活動，並發現身穿黑衣、蒙面的被告正急步從金鐘往灣仔方向前行，其時被告後褲袋疑藏有一支噴霧形鋁罐，於是上前截查，惟被告向余對望了一下後，突然向右轉身用手擊中余左面近頸部的位置；余及其同事隨即制服被告，並將他帶進警總內。

辯方質疑證人說法有誤

辯方律師卻質疑余庭上口供與記事簿及口供紙上有出入，如余稱用手「搭」被告一下後，遭被告用「手㬹」襲擊，今日卻改口稱用手「拍」被告一下後被被告「拳」擊；此外，余早前稱受傷的並非面部，而是頸部。余則堅稱他當時是拍了被告，被告亦有用手襲擊他，只是用字上選擇有誤，但就改口稱不記得被告是否揮拳或用手㬹擊中他。

余承認襲擊當時被告身旁有其他途人，但他看見被告襲擊他的過程；惟當辯方要求余描述或示範被告的動作時，余稱無法清楚表述，僅指截查後在短時間內就感覺面部受襲；最終余承認無法排除被告反手襲擊他的可能性。

辯方指余當時未戴委任證

辯方又問及余拘捕被告時未有戴上委任證一事，余解釋當時的環境並不容許，同時為免影響任務，故決定直至將被告帶到警署後才戴上委任證。

案件編號：ESCC 2304/2019