【逃犯條例】六月至上周四6493人被捕　338人踢保

反修例示威浪潮持續，數以千計的市民在公眾活動中被捕後獲警方准予保釋，以待警方完成調查後，再決定是否對他們提出檢控，但亦有人最終獲無條件釋放。 保安局局長李家超今日（8日）回覆立法會議員陳志全提問，稱由去年6月9日至上周四（2日），警方共拘捕6,493人，當中338人無條件釋放。

李家超引述警方數字，由去年6月9日至上周四（2日），與反修例運動相關的事件中，警方共拘捕6,493人。（資料圖片）

李家超引述警方數字，由去年6月9日至上周四（1月2日），與反修例運動相關的事件中，警方共拘捕6,493人，其中1,082宗案件已經完成或正在司法程序，包括落案起訴／票控／直接簽保守行為。另有338人無條件釋放，以及有5,583宗案件仍在調查階段。他強調「冇人能夠凌駕法律」，違法後承擔法律責任是香港重要的法治精神。

李家超指，市民有行使自由的權利，過去不少和平示威，最終演變成暴力衝突。他指根據《警察通例》，警務人員有權拘捕任何他合理地相信涉違法人士，或拘捕任何他合理地懷疑犯法者，都是合法行動。

李家超說，當警務人員作出拘捕行動後，會將被捕人士帶往被捕地區所屬的警署接受值日官查問。而值日官會研究其被拘捕的原因，並確定拘捕屬合法。倘值日官認為不須要再繼續作羈留，便會立刻釋放。另外，警方有可能無條件釋放，或批准被捕人士保釋外出，及隨後依據在擔保書註明的日期和時間到指定的警署報到。