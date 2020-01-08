【張震遠案】證監指商交所財政未乎要求　張稱獲注資2.5億美元

被指是頭號「梁粉」的前行政會議成員張震遠，涉嫌在任商交所主席期間，串謀下屬向證監會隱瞞商交所資金不穩案續審，證監會市場監察部時任執行董事作供指，由於商交所的財政狀況未達要求，故考慮撤回其認可。張震遠其後提出會獲得2.5億美元注資，證監會遂暫緩撤回認可，以該張籌集資金，及後張提交一張2.5億元的支票副本，惟該支票卻無法兌現。

證監會市場監察部時任執行董事雷祺光稱，他們向張震遠指商交所財務未達標，張不久後即稱獲得2.5億投資項目。(林樂兒攝)

張曾稱獲2.5億元投資項目

控方傳召去年退休的證監會市場監察部時任執行董事雷祺光，其職責包括監察獲得自動化交易服務（ATS）認可的公司。商交所於2011年取得認可，雷供稱，2013年4月證監會對張表示，由於商交所的財政狀況未達要求，故考慮撤回其認可。張按要求於同月18日出席會面，聲稱會就一項投資項目獲得2.5億元注資。證監會最終決定將限期延至月尾，以讓商交所籌集資金。

張曾提交一張2億元支票副本

月尾時，商交所向證監會提交一張2億元支票副本。惟該支票其後未能兌現，張聲稱投資者會以電匯方式支付，並會先付3000萬美金。證監會翌月察覺相關文件的簽名有異，商交所根本一直未達到財務要求。同月17日，證監會通知張會撤回認可，商交所終在翌日交回認可。

曾通融降低財務要求

雷又指，證監會決定撤回認可前，曾通融把財務要求降低。證監會原先要求商交所的現金不得少於5個月的營運開支，後來即使下調至2個月，商交所仍未達到要求。

證人指張震遠(圖左)曾出示一張2億元的支票副本，但該支票期後未能兌現。(林樂兒攝)

撤回認可並非「撳掣」般簡單

雷接受辯方盤問時透露，商交所2011年4月獲得認可不久後，便向證監會表示財困，難以達到證監會的現金要求。證監會同年8月將現金要求降至3個月的營運開支，半個月後再減為2個月。翌年6月，證監會再次寬容，若商交所沒足夠現金，仍可獲一星期時間籌錢。雷解釋，撤回認可並非「撳掣」般簡單，且證監亦會給予機會讓對方籌集資金。

辯方指出，即使雷留意到商交所聲稱會於一兩日內兌現支票，但實際需要很長時間；且商交所提及的支票未必能夠兌現，也只曾發出警告，但從未因此撤回其認可。雷同意。

案件編號：DCCC718A/2017