【1.8和你唱．直擊】網民號召順利邨唱歌表訴求　高叫口號

反修例示威浪潮未平，今日晚上(8日)再有網民號召「和你唱」活動，於觀塘順利邨商場集合，以唱歌表達訴求。 《香港01》將直擊現場情況。

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【21:40】遊行結束，參與者陸續散去。

【21:30】遊行隊伍指由於有人由高處掟玻璃瓶，決定宣布遊行完結。

地上可見玻璃瓶碎片。(勞敏儀攝)

【21:26】遊行隊伍附近響起玻璃碎裂聲，疑有人於高處向地下投擲玻璃瓶。

【21:23】有附近屋邨居民在家中亮燈和應行動，亦有途人向遊行人士指罵「死曱甴」。

【21:08】順利商場附近有一部警車戒備，有數名蒙面防暴警下車視察。

【21:06】參與者開始邊行邊口號，但強調不會去順利紀律部隊宿舍。

【21:00】今日是科大學生周梓樂逝世兩個月，參與者為周梓樂及所有在過去半年離世人士默哀一分鐘。

【20:50】參與者增至約50人，部分人穿「人字拖」出席，大部分人戴上可套上手指的小燈泡「手指燈」，有途經街坊停下步伐觀看。現場未見警員戒備。

【20:39】一名沒有戴口罩的小童，帶領現場人士高叫「沒有暴徒、只有暴政」等口號，有現場人士派發可套在手指上的迷你燈泡。

【20:34】有網民今晚（8日）發起「順利利和你唱」，呼籲晚上八時半於順利商場麥當勞對出空地唱歌表達訴求。現場所見，有街坊裝束人士聚集，他們戴有口罩人，並高叫口號，亦有小童一同參與。