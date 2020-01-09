2500元學生津貼今起申請　家長：可幫補茶點　政府應全民派錢

早前立法會財委會已批准為中學日校、小學和幼稚園學生提供一次性2,500元的學生津貼，津貼由今日（9日）起接受申請。有家長坦言津貼「有好過冇」，又指孫兒學費需約4000元，津貼可幫補一下「茶點錢」，又指政府應全民派錢；亦有家長指，津貼亦應隨通脹作相對調整。 工黨立法會議員張超雄認為，津貼金額太少，且青年貧窮問題嚴重，津貼範圍應擴至大學生；扶貧委員會成員施麗珊亦認為，津貼並不足夠，認為政府應提升金額，幫補學生參加課外活動。

工黨立法會議員張超雄表示，津貼對貧困家庭而言有幫助，但2500元的津貼「實在太少」（資料圖片）

教育局昨日（8日）表示，已向全港中學日校、小學和幼稚園發出通函，指政府早前公布的2500元學生津貼今日（9日）起可申請，預計全港將有90萬名學生受惠；另外，該項津貼將由2020/21年度起恆常化。

張超雄：青年貧窮問題嚴重 津貼應擴至大學生

工黨立法會議員張超雄表示，津貼對貧困家庭而言有幫助，但2500元的津貼「實在太少」，認為至少一萬元才足夠。張超雄亦指，因根據政府公布最新貧窮情況報告，青年貧窮問題嚴重，津貼範圍應擴展至大學生。

本身是社區組織協會幹事的扶貧委員會成員施麗珊亦認同，津貼範圍應擴至大學生。她又指出，2,500元的學生津貼並不足夠，單是學生一年的書簿費亦需2000至3000元，建議政府應提升金額，幫補學生參加興趣班或課外活動。

本港貧窮人口情況：

+ 8 + 7 + 6

家長認為可幫補茶點 且應全民派錢

余女士的孫兒在私立幼稚園就讀K2，認為是次有學校充當「中間人」的角色，相信效率比較好，「4000元都要搞成年」；她認為，幼稚園生未必需要用到津貼，但強調「有好過冇」，提到現時孫兒學費需約4000元，津貼可幫補一下「茶點錢」。

對於政府將津貼恒常化，她反而認為政府應全民派錢，「咁樣一部分人有，一部分人冇」。她又大讚前任財政司司長曾俊華「全民派錢」的做法，認為方便老人之餘，又人人又份。

余女士認為，幼稚園生未必需要用到津貼，但認為可幫補「茶點錢」。(黃詠榆攝)

彭女士的女兒為中六生，直言對政府將2500元津貼恆常化感高興，認為可幫補「家計」應付書簿費等支出。她認為，政府承諾於申請六週後、直接存入戶口的做法合理且有效率，不擔心會重現派4000元關愛基金的亂象。惟其認為，每年的津貼額應隨物價作相對調整，「依家買本書都好貴啦，物價年年都加咁貴」。