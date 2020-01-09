醉娃醒來見下身赤裸　回想覺曾被人侵犯　同房中年漢被指企圖強姦

25歲女子和女同事去年到美孚新邨一單位參加派對，玩到深夜和同事留宿。惟翌日早上，同事醒來覺床有震動，並發現25歲友人下半身赤裸，而一名有份參與派對的中年漢全身赤裸，身處房內，即用手機拍片，並和該男子對質。25歲女子醒來後，回想入睡時覺有硬物進入其下體。事件報警後，中年漢則堅稱：「我無搞過佢。」他否認1項企圖強姦罪，案件今(9日)在高等法院開審。

被告王毅俊否認企圖強姦25歲的女事主X。(朱棨新攝)

被告王毅俊，40歲，餐飲業經理。被控於去年8月11日，在荔枝角百老匯街36號美孚新邨一單位內，企圖強姦事主X(案發時25歲)。

事主X在屏風後作供，指一個梁姓朋友於去年8月9日，邀請她參加一個派對。X於翌日晚上收工後，和一名女同事前往案發地點參加派對，當時梁有向X介紹出席派的人。她指，連同梁和被告，派對中共有6、7名男子，女子則有4人，包括X和同事。

事主與「河馬」曾有一面之緣

事主X稱，梁於7、8年前曾介紹被告給她認識。惟她和被告一直未有再聯絡，也對他沒有太大印象。她在涉案的派對中是第二次見被告，知道對方花名叫「河馬」，對其背景一無所知。

朋友稱會在客廳看守

事主稱她在派對上飲了10至20杯酒，形容當時清醒。至凌晨3時許，X和同事打算離開，男戶主提議兩人可在其中一房過夜，同事表示同意。梁則表示，會在客廳負責看守。

同事開燈見被告在房

主控官的開案陳辭指，事主X與同事便在房內睡覺，並共用一被。惟同事早上8時許醒來，感到睡床搖晃，她見X仍在熟睡，打開被子，發現X下半身赤祼。同事遂開燈，見赤祼的被告躺在X旁。同事之後用手機再拍下照片和影片，被告則用被子遮掩，同事之後離開房間把事件告知戶主。

事主回想入睡時曾被侵犯

事主X醒來後，回想入睡時有人壓著其身體，並有硬物進出其下體5、6秒。而房內的燈之後亮起，聽到友人指罵他人。她之後發現下半身赤祼，被告則在她的身旁。

被告堅稱無搞過

X曾質問被告在沒有得其同意下，和她性交，被告則稱沒有做任何事。警員接報到場拘捕被告，被在警誡下稱：「我無搞過佢」。調查發現，被告內褲發現他和X的DNA。

案件編號：HCCC142/2019