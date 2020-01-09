【武漢肺炎．直播】內地稱涉新型冠狀病毒　衞生署專家組交代進展

武漢自去年12月31日爆發不明原因肺炎，本港至今累計有38宗懷疑個案。內地專家組今晨（9日）公布，武漢不明原因肺炎的病原體初步判定為新型冠狀病毒。衞生署衞生防護中心防護中心總監黃加慶醫生、中心轄下新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌及香港大學醫學院微生物學系傳染病學講座教授袁國勇教授，今日傍晚（9日）會見傳媒，匯報武漢肺炎病例群組個案的最新進展。

衞生防護中心總監黃加慶稱今早接獲國家衞生健康委員會通報，初步判定武漢肺炎的病原體屬新型冠狀病毒，中心轄下的公共衞生化驗服務處正對多種病毒基因進行測試，並已聯繫國家衞健委以取得新病毒的基因資料，包括基因排序，以設計快速測試。

對於今次的內地病毒研究，香港大學微生物學系講座教授袁國勇形容中國的醫生及科學家非常成功，短時間內已完成基因圖譜及排序，屬「難能可貴」，袁國勇恭賀他們，亦希望他們可與香港分享該病毒及圖譜。

測試需時6至8小時

即使現時本港沒有武漢肺炎病毒病毒的基因圖譜，袁國勇指現時在基因庫中已有逾4、500種基因圖譜及排序，可從這些病毒的共通之處，設計出PCR快速測試，這個過程大約只需6至8小時，因此縱使沒有新病毒的基因圖譜，本港亦可找出答案，只是需時較長。而若果有武漢的病毒基因圖譜，測試需時可加速至2至3小時。

袁國勇解釋，現時抽取懷疑個案化驗的做法，是抽取病人的鼻液，再在實驗室就已知病毒進行PCR快速測試，如對已知病毒呈陰性，即代表較安全。病人樣本將由衞生署或港大實驗室做冠狀病毒測試，他強調是所有冠狀病毒均可測試到，應該包括武漢的新型冠狀病毒。



如對已知病毒呈陰性，即代表較安全



袁續指，若有病人對所有已知病毒均呈陰性，會考慮用高通量基因排序測試，但若病人病情一點也不嚴重，入院時已退燒，以及病毒數量太低的話，亦未必找到所染的病毒。袁國勇指基本上香港有的基因測試安全，可肯定病人沒有武漢的新冠狀病毒，他重申「有我哋嘅測試，香港情況應該係安全」。

衞生防護中心：無基因圖譜 未能界定確診個案

黃加慶稱國家衞健委的通報屬「重要資料」，因之前一直不明，現時得知屬新型冠狀病毒，對病人治療方案有幫助。黃加慶又表示，本港實驗有能力檢測相關肺炎個案，「係唔會漏咗」，不過由於內地未完全公布病毒基因圖譜，暫時仍未能界定確診個案，但衞生防護中心會持續因應最新資料檢視呈報準則。

中文大學呼吸系統學講座教授許樹昌認為，今次不明肺炎疾病的嚴重性較2003年沙士低，他引述當年入院的病人有一半需聞氧氣，每4宗有1宗屬嚴重，全球整體死亡率為9.6%。而今次的肺炎情況雖然仍在發展中，但至今未有死亡個案，昨日內地亦有8人已出院，相對而言嚴重性似乎較低。

針對新病毒的疫苗及藥物，袁國勇認為需以月計甚至以年計的時間才可研發出來。

衞生署衞生防護中心總監黃加慶。（資料圖片／鄭子峰攝）

央視及《武漢晚報》今早報道，就武漢不明原因的病毒性肺炎疫情病原學鑑定進展問題，從病原檢測結果初步評估專家組了解到，截至2020年1月7日21時，實驗室檢出一種新型冠狀病毒，獲得該病毒的全基因組序列，經核酸檢測方法共檢出新型冠狀病毒陽性結果15例，從一個陽性病人樣本中分離出該病毒，電鏡下呈現典型的冠狀病毒形態。