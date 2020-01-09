【武漢肺炎】城大教授倡內地提供病毒編碼　料2小時有檢測結果

湖北武漢早前爆發不明原因肺炎，本港至今累計有38宗懷疑個案。內地專家組今晨（9日）公布，肺炎的病原體初步判定為新型冠狀病毒，惟未有公布病毒的全基因組序列。 香港城市大學賽馬會動物醫學及生命科學院副院長陳聲稱，按照國際做法內地不會於現階段公布基因組，惟認為內地政府可從中抽取部份編碼，並提供檢測方法予本港使用。根據現行技術，相信可於1至2小時內完成病毒測試。

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內地專家組今早（9日）公布，引發武漢不明肺炎的病毒初步判定為新型冠狀病毒。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良曾指，內地應盡快公布新病毒的基因圖譜以便設計快速測試。城大賽馬會動物醫學及生命科學院副院長、傳染病及公共衛生學系教授陳聲指，內地可從現有的基因圖譜中，抽取部份編碼，並透過聚合酶鏈式反應（PCR）制定檢測方法，就病毒進行測試。他稱，按照現有技術，可於1至2小時內完成測試，辨識出病人體內是否含有新型冠狀病毒。

陳聲建議內地向本港提供檢測方法。（張嘉敏攝）

他又稱，按照國際做法，於現階段對外公開完整的基因圖譜屬「早了一點」，認為應就病毒基因進行後續科研工作，才透過學術文章等公開圖譜。他又認為國內政府公開病情爆發的透明度高及提供足夠資訊，質疑若進一步公開患者資料，如性別、年齡等會導致公眾恐慌。

對於不少人憂慮出現沙士的爆發情況，他認為武漢肺炎不如沙士般嚴重，他解釋現時暫未有死亡個案，及未有證據顯示有人傳人的情況；加上未有醫護人員感染個案，相信可排除空氣傳播的可能性。此外，現時國內公布的感染個案僅限於涉事的海鮮市場，相信可排除源頭為雞、鵝等家禽。不過，由於現時市場關閉及清除部份動物，陳聲承認會延長調查病毒源頭工作的時間。