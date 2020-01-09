大學生收入中位數10年跌7%至2.93萬元　僅較高中學歷多1.86倍

近年大學畢業生在就業市場優勢漸失，有團體分析過去30年數據，發現擁大學學歷的勞工，最近10年的收入中位數有停滯，甚至衰退現象，由2008年中位數約3.14萬元，下跌逾2000元至前年的2.93萬元；反觀高中學歷勞工收入中位數，則在10年間大幅上升13.5%至1.57萬元。而大學和高中學歷收入差距30年間明顯收窄，由2.6倍降至僅1.86倍。

新論壇及新青年論壇發表最新一份《香港大學學歷勞工收入趨勢及溢價研究報告》，研究按統計處數據分析，經通脹調整後，比較過去30年大學學歷勞工的收入，以及比較大學學歷勞工與高中學歷勞工之間的收入差距。

研究發現，大學學歷勞工中位數，雖然在30年間，整體上有增長，由1988年的2.58萬元，上升13.2%至2.93萬元。然而，由2008年至2018年的10年間，大學學歷勞工中位數卻從3.14萬元跌至2.93萬元，下跌逾7%。

研究亦發現，與大學學歷勞工收入趨勢不同，於2008年至2018年共10年間，高中學歷勞工中位數收入持續上升，由1.38萬元升至1.57萬元，上升約13.5%。兩者的中位數收入相差，更由30年前的2.6倍，降至前年的1.86倍，大學和高中學歷收入差距10年間明顯收窄。

新青年論壇召集人鄧咏駿建議，政府應推動產業多元化，以滿足不同學科的大學畢業生。（張美華攝）

港府未能引導市場提供大量高增值職位 建議轉知識型經濟

團體指出，雖然大學學歷勞工的收入仍多於高中學歷，但近年的差距收窄，團體認為學歷貶值的問題，日益嚴重。新青年論壇召集人鄧咏駿表示，研究並非否定大學學歷的認受性，而是認為香港政府缺乏經濟規劃的意識，未能協助和引導市場提供大量高增值職位。

他建議政府應將香港轉型為知識型經濟，推動產業多元化，以滿足不同學科的大學畢業生。鄧咏駿又期望，將來如5G等新的人工智能行業興起，香港有望能夠發展不限於地產、金融及零售業等行業，吸納更多本地大學人才。

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