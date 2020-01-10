海關揭健身中心不良銷售新手法　誘客到同黨海味店「碌爆卡」

近年健身風氣盛行，全港各區湧現多間健身中心，惟當中質素參差不齊。海關今日（10日）公布，過去兩個多月，在4間位於旺角和油麻地的健身中心，共拘捕16名人士，涉嫌以具威嚇性營業行為銷售健身服務而可能違反《商品說明條例》，而涉案的健身服務合約總值約66萬元，其中有個案最高涉款27萬元。 海關不良營商手法調查課監督葉冬菁透露，有健身中心採用新手法，誘使受害人簽合約後，帶到同黨的海味商戶購物，繼而「碌爆」￼受害人的信用卡，再逼使他們簽新約。

海關不良營商手法調查課指揮官黃志聰商戶必須遵守《條例》的規定，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。（羅君豪攝）

海關不良營商手法調查課監督葉冬菁今日（10日）在記者會上表示，4間位於旺角和油麻地的健身中心職員，涉嫌在銷售健身服務的過程中，對顧客施以具威嚇性的銷售手法購買健身會籍。

葉冬菁指出，海關於過去兩個多月採取執法行動，先後拘捕13男3女，包括7名健身中心董事及7名銷售人員，以及2名涉案人士，年齡介乎22至56歲，涉款66萬元。葉冬菁透露今次行動共有6名受害人，其中有個案涉款更高達27萬餘元，海關執法行動仍然繼續。

海關揭發健身中心的不良銷售新手法。（羅君豪攝）

葉冬菁舉例，健身中心職員通常會先在街頭搭訕、招攬顧客，然後誘使消費者簽署問卷，而問卷實際上為健身合約。有部份健身中心職員其後會逼受害人，到自動櫃員機提取現金及轉帳，甚或誘使受害人向財務公司借貸。

帶受害人到同黨的海味商戶「扮購物」碌爆卡

在今次行動中，葉冬菁指有健身中心運用新手法，包括有健身中心聲稱沒有信用卡機，遂透過帶受害人到同黨的海味商戶「扮購物」，實際上為掏空受害人戶口或「碌爆卡」，以證明受害人無力繳付「合約」，之後健身中心再掠去受害者購物的貨物，然後逼使受害人再簽新合約。

海關不良營商手法調查課監督葉冬菁指，過去兩個多月先後到4間位於旺角和油麻地的健身中心，拘捕16名職員。（羅君豪攝）

海關2018年底起開展代號為「龍捲風」的專項執法行動，葉冬菁表示行動至今共拘捕涉6間健身中心，共拘捕32人，年齡介乎21至56歲，部分人涉及多宗案件，涉款約250萬元，其中涉款最高個案，超過27萬元。

海關提醒，商戶必須遵守《條例》的規定，消費者亦應光顧信譽良好的商戶，在購買服務前，切勿將身份證、信用卡或銀行提款卡交予銷售人員。如未清楚了解服務的內容和價錢，又或不欲購買有關服務，應堅決拒絕簽署任何文件。

根據《條例》，任何商戶使用騷擾、威迫手段或施加不當影響，因而限制或損害消費者在選擇及行為方面的自由，以致消費者作出交易決定，即觸犯《條例》中具威嚇性的營業行為的罪行，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。