【武漢肺炎】陳凱欣轟食衞局　有無野味都唔掌握　如何嚴陣以待？

湖北省武漢市爆發不明原因肺炎，至本月5日當地有59宗病例。內地專家組昨日（9日）公布，武漢不明原因肺炎的病原體初步判定為新型冠狀病毒。 立法會今（10日）召開衞生事務委員會，多名議員在會上質疑政府與中央衞生健康委員會的通報機制，指出本港現時掌握的資訊非常有限，包括仍未取得中國局方已經知悉的病毒基因圖譜、未得知華南海鮮批發市場出售的野味種類，亦未能掌握武漢到港的入境人次。曾任食物及衞生局政治助理的議員陳凱欣質疑，食衞局局長陳肇始聲稱「迅速應變」，何不派員到當地第一線了解病毒，又斥「連海鮮市場有無野味都掌握唔到，如何嚴陣以待？」 另外，醫管局質素及安全總監鍾健禮說，現時公院有23名武漢不明肺炎懷疑個案留醫，隔離病床的使用率約為六成。他坦言如果情況惡化，有機會為醫院再增壓力，必要時可能減少非緊急服務。

議員陳凱欣問食衞局，何不派員到當地第一線了解病毒、病人的臨床情況及出院病人的特徵。（梁鵬威攝）

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要等到幾時？病係唔等人

多名議員質疑政府與中央衞生健康委員會的通報機制，指出本港現時掌握的資訊非常有限，包括仍未取得中國局方已經知悉的基因圖譜。議員陳凱欣問，食衞局聲稱「迅速應變」，何不派員到當地第一線了解病毒、病人的臨床情況及出院病人的特徵。她又斥局方「連海鮮市場有無野味都掌握唔到，如何嚴陣以待？」

議員陳志全問：「你叫人耐心等候，要等到幾時？病係唔等人！」他又指責政府現時的做法如「繑埋雙手」，仍未向中國局方掌握資料便以為責任已盡。陳肇始回應稱，一直與中央衞健委保持聯絡，本港即使未取得基因圖譜，也能作出病毒測試，只是需時較長。

陳沛然：湖北省多個衞健委網站沒有肺炎消息

醫學界議員陳沛然指出，湖北省武漢附近多個城市，如黃岡市、鄂州市、咸寧市等的衞生健康委員會網站，均沒有任何有關肺炎的消息。陳肇始說，衞生防護中心只與國家的衞健委聯繫。

陳肇始稱，一直與中央衞健委保持聯絡，本港即使未取得基因圖譜，也能作出病毒測試，只是需時較長。（梁鵬威攝）

另外，議員亦質疑醫管局的人手及資源不足以應付冬季流感高峰期及武漢不明肺炎。陳凱欣說，上周有12宗嚴重流感個案，當中10人死亡，而醫管局人手及病床已經爆滿，問局方可如何對抗疫症。醫管局早前聲稱隔離病床能由480張加至1,400張，議員李國麟指，那些用作加開的病床來自普通病床。他認為當中大部分內自骨科及外科，而肺炎屬於內科，問醫護人手應如何安排？

隔離病床使用率約六成

醫管局質素及安全總監鍾健禮回應說，現時有23名武漢不明肺炎懷疑個案留院，隔離病床的使用率約為六成。他坦言如情況惡化，有機會為醫院再增壓力，必要時可能減少非緊急服務。他又說，醫管局已召開中央指揮委員會，望能加強病毒測試，讓呈陰性結果的病人能及早離開隔離病床或出院。

陳肇始說，衞生防護中心只與國家的衞健委聯繫。（梁鵬威攝）

早前有一名懷疑個案病人，未取得化驗結果便離開了律敦治醫院。陳凱欣再問衞生署衞生防護中心，為何會完全無法追蹤，亦沒有聯絡方法。衞生署衞生防護中心總監黃加慶說，署方已聯絡入境處及警方協助尋回此人。他續說，「病人疾病相對輕微，相信構成嘅風險唔高。」

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