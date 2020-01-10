【交通補貼】首年發放約19億　人均月領73元　疑似水貨客增2成

政府2019年推出公共交通費用補貼計劃，以減輕市民交通費的負擔。運輸及房屋局就補貼計劃實施情況向立法會交通事務委員會提交文件，當中提及計劃推行首年，全年發放補貼總金額約19億元，即每月平均發放補貼約1.6億元；每月平均受惠人數約220萬，人均補貼金額約73元。 運房局指難以單憑市民出行習慣或實際公共交通開支分辨水貨客。惟假設他們為公共交通開支屬最高一群，計劃實施前每月平均公共交通開支超過2,000元的八達通數量約為3.000張，計劃實施一年後，則提升至3,600張，增幅為20% 。首年共發現2宗懷疑詐騙個案，涉事營辦商已將2宗個案轉交警方調查及跟進。

運輸及房屋局指，計劃推出首年，全年發放補貼總金額約19億港元。（資料圖片）

293人限期過後申請補領

政府去年推出公共交通費用補貼計劃，運房局表示計劃推出以來受社會大眾歡迎，至今運作暢順。而計劃推出首年，根據實際數據，約158萬人全年平均取得100元或以下的補貼金額，佔受惠人數最多達74.1%；取得高於100元至200元以下則佔20.5%有44萬人；而取得多於200元至300元以下，僅佔受惠人數5.4%為12萬人。

運房局表示，計劃實施以來，平均超過八成受惠人士於3個限期內領取補貼，涉每月補貼發放總額九成。而計劃推出初期，有部分市民或因未熟習計劃，須透過特別安排申請領取去年1月至3月的逾期補貼共有293位市民，涉補貼金額約2.1萬元。

計劃推出初期，有部分市民或因未熟習計劃，須透過特別安排申請領取去年1月至3月的逾期補貼共有293位市民，涉補貼金額約2.1萬元。（資料圖片）

發現2宗懷疑詐騙個案

對於從事水貨活動人士領取補貼方面，運房局指難以單憑市民出行習慣或實際公共交通開支，準確分辨該批人士。惟假設此類人士的實際公共交通開支屬最高一群，計劃實施首年每月平均交通開支超過2000元的八達通用戶僅佔少數，即使2019年此類用戶有非常輕微增加，由3,000張增至3,600張，惟仍只佔總受惠人數的0.17%。但當局指，會密切留意計劃實施情況。

截至2019年底，運房局表示兩個公共交通服務營辦商的內部監察系統，共發現2宗懷疑詐騙個案，涉事營辦商已將2宗個案轉交警方調查及跟進。而運輸署亦即時審視涉事營辦商的系統，以作出改善。

本月起補貼上限增至每月400元

公共交通費用補貼計劃於2019年1月1日推出，市民每月公共交通開支超出400元，政府將補貼四分之一，補貼金額上限為每月300元；而2019年的《施政報告》則優化計劃，由2020年1月1日起，補貼百分比提高至三分之一，補貼金額上限為每月400元，料全年補貼金額由預算約23億元增至31億元，月均惠及約220萬市民。

運房局表示，補貼計劃已於今年初開始進行檢討，檢討範圍將針對領取補貼限期、流程及領取點等，料今年第四季完成檢討。同時亦會鼓勵更多公共交通服務營辦商參與計劃，並納用適用電子繳費系統。