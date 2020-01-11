【1.11港九直擊】網民發起晩上到各區連儂牆貼文宣　暫未有聚集

反修例風波持續超過半年仍未平息，有網民發起今日（11日）由下午2時起於金鐘連儂牆張貼文宣，寫便利貼抒發感受。其後再於晚上7時舉行「遍地連儂」，在全港18區張貼各類文宣。金鐘約有30聚集，部分人其後轉到銅鑼灣行人天橋貼文宣。 警方中午在Facebook專頁指出，自去年6月9日至今涉及「連儂牆」的拘捕人數為100人，提醒市民應注意自身安全及以和平理性方式表達意見，切勿訴諸暴力。 《香港01》將全程直擊情況。

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【18:40】網民號召傍晚6時到港九多區連儂牆將貼文宣。黃大仙連儂牆情況平靜；旺角行人天橋大部分地方無人，只有近東鐵站有約10人在貼東西；炮台山站A出口連儂牆，未見有人聚集。

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【16:30】部分原到金鐘的參與者，到下午近4時轉到銅鑼灣波斯富街天橋貼文宣，現場沒有警員，但橋下停泊一輛衝鋒車。他們停留大約15分鐘後離開。

【16:00】附近海富中心及中信大廈天橋均有數名特別任務警察駐守戒備。有約20至30個戴口罩的市民陸續在金鐘連儂牆附近聚集，逗留約一個多小時候，但未有任何行動。

警方中午在Facebook發帖，指出過去數月連儂牆發生因意見不合而引起的暴力事件。（警方FB專頁圖片） 【15:00】警方中午在Facebook專頁就今日有網民發起到各區「連儂牆」進行公眾活動表示，指去年6月9日至今，涉及「連儂牆」的拘捕人數為100人，「各區所謂『連儂牆』都發生因意見不合而引起的暴力事件，當中亦有不少塗鴉破壞公物的情況出現」，提醒市民應注意自身安全及以和平理性方式表達意見，切勿訴諸暴力。

1月11日，下午1時半，金鐘連儂牆未有人聚集。（麥凱茵攝）

【13:30】金鐘連儂牆未有人聚集，至下午2時亦只見數名年輕人出現，現場未見警方戒備。

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