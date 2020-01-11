警英領事館外拘一女子　保守黨成員疑屬領事館範圍促交代

反修例風波持續超過半年仍未平息，有網民今日（11日）發起「全城連儂日」，在全港18區「連儂牆」張貼政治標語及文宣。下午5時許，約20人於金鐘英國駐港總領事館門外張貼反修例文宣期間，一批防暴警員趕至，並截查該批人士的隨身物品及身份證，一名女子因帶有噴漆而被綁手拘捕。 有英國保守黨成員質疑拘捕位置屬領事館範圍，促英國駐港總領事館澄清事件。 警方及領事館方面尚未回覆查詢。

防暴警員於英國駐港總領事館門外，截查張貼文宣人士的隨身物品及身份證。（網上圖片）

英委員：灰色階磚位置屬領事館範圍

有網民發起下午2時，到金鐘連儂牆張貼文宣，並寫便利貼抒發感受。有約30人響應，惟他們沒有張貼，其他分開兩批人離開，數人前往銅鑼灣波斯富街天橋貼文宣，另一批約20人則轉至金鐘英國駐港總領事館。根據網上影片可見，在領事館外張貼期間，有衝鋒車駛至，防暴警員對現場人士進行搜身及檢查隨身物品，並登記身份證。其後一名女子被捕，現場消息指該女子身上被搜出噴膠，而其餘人士則獲放行。

英國保守黨人權委員會委員Luke de Pulford於Twitter中指，防暴警員今日的拘捕疑是在領事館外灰色階磚位置，而該位置向來被認為是屬領事館範圍。他質疑若領事館邀請警方趕走和平示威者，是「不可忍受的醜聞」（intolerable scandal），促領事館澄清事件。

英國保守黨人權委員會副主席、「香港觀察」創辦人羅傑斯（Benedict Rogers）亦於Twitter中表示，已聯絡英國駐港總領事館，對防暴警員於領事館外出現表達深切關注，並促英外交部發聲明捍衛和平示威。